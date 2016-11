Halle Berry synger med Bruno Mars

Hollywood-stjernen Halle Berry (50) har fått nok et ben å stå på: Hun dukker opp på plate med Bruno Mars (31).

Halle Berry har vunnet Oscar for innsatsen som skuespille, for rollen i «Monster's Ball» fra 2001. Hun er til dags dato den eneste fargede kvinnen som har vunnet Oscar-pris for Beste kvinnelige skuespiller.

Før hun ble skuespiller, vant Berry flere missekonkurranser og hadde en modellkarriere. Hun har de siste årene også jobbet som produsent, og i 2014 startet hun et produksjonsselskap. Nå ser det ut til at hun utvider karrieren enda mer: På Bruno Mars' nye album, «24K Magic», kan Berry høres på låten «Calling All My Lovelies», melder E! News.

Bruno Mars gjorde nylig «comeback» etter en fire år lang pause fra musikkindustrien, ifølge underholdningsnettstedet. Det markerte han med en opptreden med Beyoncé og Coldplay under årets Superbowl-show.

Mars er en av de bestselgende artistene noensinne og har hatt seks førsteplasser på Billboard Hot 100 siden 2010. På VG-lista har han hatt fem låter og to album inne. «Grenade» kom høyest med en førsteplass på singellista i 2011, mens «Locked Out of Heaven» har ligget lengst på lista med 18 uker.

Han flyttet til Los Angeles for å satse på musikk i 2003, og fikk platekontrakt med Motown Records i 2004. Men plateselskapet dumpet ham like etterpå.

– Starten sugde, men på en fin måte. Uten at jeg hadde blitt droppet, hadde jeg kanskje ikke vært her i dag. Alt det du må gjennom, det er ikke lett. Om det var lett, ville alle gjort det, sa Mars i et intervju i «Beats 1» på Apple Music tidligere i november.

– Det absolutte bunnpunktet var å måtte fortelle alle at jeg hadde mistet platekontrakten, var blakk og hadde gjeld. Det var å gå fra å si «Jeg har en kontrakt med Motown», til å si «Jeg er droppet av Motown». Men jeg klandrer ingen der, sa han på programmet.

Artisten har også vært innom filmindustrien, med en liten rolle i «Honey moon in Vegas» i 1992, og som stemmen til Roberto i animasjonsfilmen «Rio 2» i 2014.

Halle Berry er også kjent for rollene i «Catwoman», og som Storm i flere «X-Men»-filmer. Hun var også såkalt «Bond-babe» i «Die Another Day» i 2002, der hun var nær ved å miste synet i en ulykke.