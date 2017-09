Fergie om bruddet med Josh Duhamel: – Ikke mer romantikk

Fergie (42) kommentere bruddet mellom henne og Josh Duhamel (44).

– Josh og jeg er fortsatt gode venner. Det er mye kjærlighet mellom oss, forklarte Black Eyed Peas-artisten til «Entertainment Tonight» i går.

– Vi liker hverandre og har mye moro sammen. Det er bare ikke mer romantikk i parforholdet, sier hun.

Det var tidligere denne uken at Fergie og skuespillerektemannen Josh Duhamel kunngjorde i en felles pressemelding at de avslutter ekteskapet etter nesten ni år:

«Med stor kjærlighet og respekt for hverandre bestemte vi oss tidligere i år for å separeres. For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten. Vi vil alltid stå sammen om å støtte hverandre og familien»».

Paret, som ble smidd i Hymens lenker i januar 2009 etter å ha vært kjærester i nesten fem år, har en fire år gammel sønn sammen.

FAMILIE: Fergie, Josh Duhamel og sønnen Axl på en kjendistilstelning i Los Angeles i fjor.

Fergie forklarer at for storfamilien vil ikke bruddet få noen stor betydning.

– Vi kommer alltid til å være Axls foreldre. Kusiner, nieser og nevøer vil forbli familie. Hans og min slekt er familie med hverandre. Ingenting kan forandre på det.

Det er viktig for stjernen å avdramatisere situasjonen.

– I vår familie er det bare kjærlighet. Negativitet er det ingen som har behov for, sier Fergie – som i morgen lanserer sitt nye album «Double Dutchess».

Fergie utelukker ikke at hun vil gjenoppta samarbeidet med gruppa Black Eyed Peas.

– Absolutt. Man kan klare alt, men bare ikke alt på én gang, sier 42-åringen, som egentlig heter Stacy Ann Ferguson.

Også People har fått Fergie i tale. Hun skal ha betrodd bladet at de to skal ha besluttet seg for å separeres allerede i vår.

– Det er liksom ikke noe passende tidspunkt å kunngjøre en sånn ting på, så derfor bare bestemte vi å gjøre det nå. Det ble så rart etter hvert å få alle disse spørsmålene om kjærlighetsforholdet, sier hun.

Duhamel, kjent fra TV-serier som «All My Children» og «Battle Creek», samt filmer som «Safe Haven» og «Life As We Know It», har ikke uttalt seg etter pressemeldingen.

