Demi Lovato med ny kjæreste

Fem måneder etter bruddet med skuespillereksen, viser Demi Lovato seg hånd i hånd med ny kjæreste.

Disney-stjernen og artisten Demi Lovato (24) dro søndag på UFC-kamp med kampsportutøveren Luke Rockhold (32).

Lovato var inntil nylig sammen med skuespiller Wilmer Valderrama (36), kjent fra «That 70’s Show» og «From Dusk till Dawn», men det ble slutt i juni. Da hadde hun sju måneder tidligere snakket med VG om at hun drømte om å stifte familie med kjæresten.

I fjor sommer sa Lovato også i et radiointervju at dersom kjæresten hadde fridd, ville hun ikke nølt med å svare ja.

Kampsportkjæreste

Nå er den tidligere barnestjernen tydeligvis klar for å gå videre. Lørdag kveld viste hun seg på UFC-kamp i Madison Square Garden i New York, hånd i hånd med Luke Rockhold. Begge de to delte senere samme bilde fra kvelden på sine respektive Instagram-kontoer.

Rockhold og Lovato var på kampen med hennes venn og kollega, Nick Jonas.

Ifølge E! News tar det nye paret det rolig:

– Demi tilbringer tid med Luke. Det er ganske nytt og mest moro for øyeblikket. Hun liker å være sammen med ham, sier en anonym kilde til kjendisnettstedet.

– Hun er akkurat ferdig med et seriøst forhold, så hun er ikke ute etter noe veldig seriøst. Men om det utvikler seg over tid, er hun villig til å utforske det, legger kilden til.

Angivelig er Luke en som får Demi til å le.

I november i fjor var Demi Lovato for første gang i Norge, hvor hun var gjest i «Senkveld». Da forsikret hun at hun ikke skulle gjøre som Bieber og rømme scenen.

Luke Rockhold er modell og kampsportutøver som i fjor ble UFC-mester i mellomvekt. UFC står for Ultimate Fighting Championship.