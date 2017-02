David Cassidy lider av demens

Artisten (66) falt på scenen og glemte teksten under en konsert lørdag. Nå snakker han ut om helsetilstanden.

David Cassidy, som startet karrieren på 70-tallet, forteller i et åpenhjertig intervju med People at han er syk.

Stjernen lider av demens, noe som fører til gradvis svinn av nerveceller og tap av funksjoner – som hukommelse. Etter hendelsen på scenen i California i helgen, hvor han ikke husket låtene han har fremført i 50 år, ønsker Cassidy å innvie omverdenen.

– Jeg har fornektet det, men innerst inne har jeg skjønt hva som var på gang, sier han.

– Nå ønsker jeg å fokusere på hva jeg er, hvem jeg er og hvordan jeg har vært uten å være distrahert av andre ting, forklarer han og opplyser at han derfor vil slutte å turnere.

– Jeg vil elske. Og jeg vil nyte livet.

UNGPIKEHELT: David Cassidy på tidlig 70-tallet. Foto: AP

Country-veteran: – Vil ikke at folk skal lure på om jeg er full

Cassidy var unggutten som ble superstjerne da han fikk rollen som den syngende Keith Partridge i TV-serien «The Partridge Family» i 1970, som handlet om en musikalsk familie.

Samtidig lanserte han en solokarriere som artist, og med låter som «Cherish», «Doesn't Somebody Want To Be Wanted», «Rock Me Baby» og «Could It Be Forever» endte han opp med å smelte ungpikehjerter verden over.

Filmstjernen Robin Williams: Led av sjelden demens da han tok

På konserten lørdag skal 66-åringen ha strevd med talen og å holde balansen før han falt. Han fikk likevel forklart publikum at det betydde mye for ham å opptre i Los Angeles:

– Jeg elsker å være tilbake her. Selv om jeg ikke er født her, er dette på mange måter hjemme. Og det var her jeg ble TV-stjerne og rockestjerne.

Såpestjerne døde: Spilte «Stephano DeMera»

Også Cassidys mor, Broadway-stjernen Evelyn Ward, led av demens relatert til Alzheimer. Hun døde i 2013, 89 år gammel. Cassidy forteller til People hvor vondt det var å følge henne den siste tiden.

1972: David Cassidy i Madison Square Garden. Foto: AP

– Den eneste måten jeg skjønte at hun kjente meg igjen på, var med en enslig tåre som rant fra øyet hennes hver gang jeg kom inn i rommet. Jeg var redd for selv å ende opp sånn, sier han.

Lev sunt: Unngå eller brems demens

Også Cassidys bestefar var dement.

Fikk du med deg? Norge får egen landsby for demensrammede

Nedturer



Cassidy har vært i hardt vær flere ganger de siste årene. I 2010 ble han pågrepet for fyllekjøring. I 2013 ble han skilt fra kona etter 23 års ekteskap, og i 2015 erklærte han seg selv konkurs. For to og et halvt år siden var han i tillegg involvert i en påkjørsel. I 2014 var han innlagt for rusavvenning.

Erna Solberg om demens: – En enorm sorg

Selv om han hadde sin storhetstid på 70-tallet, har Cassidy fortsatt å turnere og opptre på musikalscenen. I 20100 var han også med i realityserien «The Celebrity Apprentice». Stjernen har to voksne barn.

Lest denne? Kameraer og sensorer skal overvåke demente