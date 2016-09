Coolio pågrepet med stjålet skytevåpen på LAX

Coolio (53) lever visst selv i gangsterparadiset han sang om for 20 år siden.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ ble Coolio og hans gjeng stoppet på flyplassen i Los Angeles for angivelig å ha forsøkt å få et ladet skytevåpen gjennom sikkerhetskontrollen.

En video viser Coolio, som forsøker å vende seg bort fra kameraet, bli ført mot en bil som deretter frakter ham fra flyplassen.

Hentet ut av fly



Politiet skal ha opplyst til nettstedet at Coolios livvakt først hevdet at det var hans bagasje skytevåpenet ble funnet i, men det tok ikke lang tid før de skjønte at de andre tingene i bagen tilhørte Coolio. En representant for rapperen opplyser at våpenet tilhører rapperens livvakt, men at Coolio også er blitt pågrepet og at han har tenkt til å samarbeide med politiet.

Rapperen var allerede gått om bord på et fly, men politiet hentet ham ut da våpenet ble funnet i bagasjen.

Skytevåpenet som politiet tok beslag på skal også ha vært stjålet, så både Coolio og livvakten er ifølge TMZ pågrepet for å være i besittelse av et stjålet, ladet skytevåpen.

I klammeri med loven



Det er ikke kjent hvilken skytevåpen det er snakk om.

Coolio, mindre kjent som Artis Leon Ivey Jr., oppnådde stor suksess på midten av 90-tallet med albumene «It Takes a Thief», «Gangsta's Paradise» og «My Soul».

Helgens møte med politiet er ikke rapperens første. I 1998 ble han i retten i Stuttgart dømt til seks måneders prøvetid i tillegg til en saftig bot etter at han ble dømt for medvirkning til ran og for å ha påført kroppskader på en person.

Det samme året sto han tiltalt for våpenbesittelse, for å ha kjørt bil på feil side av veien og for å ha vært i besittelse av marihuana. For det fikk han ti dager i fengsel og 40 timer samfunnstjeneste. I 2009 ble han pågrepet på LAX for å ha vært i besittelse av narkotika.