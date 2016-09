Bobbi Kristinas kjæreste risikerer 400 millioner i erstatningskrav

Nick Gordon er funnet ansvarlig for Bobbi Kristinas død, og kan måtte punge ut over 400 millioner kroner i erstatning til hennes etterlatte.

Det er i et sivilt søksmål kjæresten til Whitney Houston og Bobby Browns avdøde datter er funnet ansvarlig for hennes død.

Bobbi Kristina ble erklært død i juli 2015, 22 år gammel, etter å ha blitt funnet livløs i et badekar i sitt eget hjem rundt fem måneder tidligere. Hun kom aldri til bevissthet.

Hun ble funnet av kjæresten Nick Gordon, og han ble senere anklaget for å ha gitt henne narkotiske stoffer og ha stjålet penger fra henne, og han ble erklært uønsket av Bobbi Kristinas familie.

Mens straffesaken i etterkant av Browns død fremdeles er pågående, er det nå i et sivilt søksmål i Fulton County at Gordon er funnet ansvarlig for kjærestens død, melder People.

Møtte ikke opp



Det er advokaten for Bobbi Kristinas bo som opplyser dette fredag. Gordon skal ha latt være å møte opp retten i Atlanta to ganger, og på grunn av dette skal dommeren ha tolket oppmøte-unnlatelsen som innrømmelse og gitt saksøkeren rett i samtlige påstander.

MOR OG DATTER: Whitney Houston og Bobbi Kristina Brownpå en Grammy-galla i 2011. Foto: Dan Steinberg , AP

Nå gjenstår det for dommeren å fastsette erstatningssummen Gordon skal skylde Bobbi Kristinas bo. I søksmålet ba de om 50 millioner dollar, eller rundt 415 millioner kroner.

Bobbi Kristinas far, Bobby Brown, sier dette til People:

– Jeg er fornøyd med utfallet av dagens rettsmøte. Alt jeg noensinne har ønsket er svar på hvem og hva som forårsaket min datters død. Dagens dom forteller meg at det var Nick Gordon. Nå må jeg prosessere alle følelsene jeg har og stole på at Gud får meg og familien gjennom dette.

Det var i fjor boet etter Brown saksøkte Gordon for såkalt «wrongful death», som stiller lavere krav til å bevise skyld enn en straffesak. Ifølge bladets kilder, skal etterforskningen i straffesaken fremdeles være pågående, og ikke la seg påvirke at det sivile søksmålet.

– Skulle til avrusning



Det er kjent at politiet fant narkotika hjemme hos Bobbi Kristina da hun ble funnet bevisstløs hjemme i badekaret.

Bobbi Kristinas tante, Pat Houston, fortalte i november til People at niesen hadde planer om å legge seg inn til avrusning like før hun døde.

I testamentet etter sin mor, Whitney Houston, sto Bobbi Kristina oppført som enearving til både formuen på 170 millioner kroner og de mange musikalske rettighetene hun etterlot seg. Det er Whitney Houstons mamma, Cissy Houston, og hennes to sønner som får arven etter sangstjernen.

Bobbi Kristina Brown var Whitney Houstons eneste datter. Sanglegenden døde i februar 2012, bare 48 år gammel.

Lignende paralleller mellom straffesaker og sivile søksmål har vi i Birgitte Tengs-saken her i Norge, og i O.J, Simpson-saken i USA: Han ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Brown og hennes venn Ron Goldman, men etter et sivilt søksmål fra ekskonas pårørende ble han dømt til å betale 25 millioner dollar oppreisning til familien. Beløpet er aldri blitt betalt.

