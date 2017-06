Bobbi Kristinas ekskjæreste arrestert etter mistanke om mishandling

Mannen som fant Whitney Houstons datter Bobbi Kristina Brown død, Nick Gordon, møtte søndag i retten etter påstand om at han skal ha mishandlet sin nåværende kjæreste.

Fredag ble Gordon arrestert i Florida på mistanke om at han skal ha mishandlet kjæresten og holdt henne innesperret mot sin vilje, melder CNN.

Ifølge en uttalelse fra politiet, var det Gordons nåværende samboer som lørdag anmeldte ham. Politiet arresterte ham samme dag og søndag møtte han i retten hvor kausjonen ble satt til 15.500 dollar, eller 133.000 kroner, og Gordon ble pålagt å gå med en GPS-overvåker, ifølge E! News.

De siterer en politirapport der det hevdes at paret startet en heftig krangel etter at de kom hjem fra en sportsbar. Gordons kjæreste Laura Leal skal ha blitt slått i ansiktet og i bakhodet med en knyttneve. I retten søndag hevdet Gordon at det var han som var blitt slått av kjæresten.

Nick Gordon hadde bodd med familien Houston/Brown fra han var 12 år da han ble sammen med Bobbi Kristina i oktober 2012, det året Whitney døde.

RØD LØPER: Bobbi Kristina Brown og Nick Gordon på premieren på filmen «Sparkle» i august 2012. Foto: Fred Prouser , Reuters

Bobbi Kristina ble erklært død 26. juli 2015, etter at Gordon fant henne livløs i et badekar hjemmet deres i januar samme år.

Rettsmedisinerne opplyste at en miks av flere narkotiske stoffer og drukning førte til at Brown døde. Obduksjonen viste at hun hadde spor av morfin, kokain, alkohol og reseptbelagte legemidler i kroppen .

Gordon er ikke siktet for noen kriminell handling i forbindelse med Browns dødsfall, men ble i et sivilt søksmål, der det stilles lavere krav til bevisbyrden, funnet ansvarlig for kjærestens død av en dommer i Fulton County i Atlanta.

Etter å ha latt være å møte opp til flere rettsmøter, ble han dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning.

Brown var Whitney Houston og Bobby Browns eneste datter. Sangeren døde i februar 2012, bare 48 år gammel.