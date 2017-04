Barry Manilow snakker ut om tiårene i skapet

Artisten Barry Manilow (73) snakker for første gang om hvorfor han holdt legningen sin hemmelig så lenge.

Det var først i 2015 nyheten om at Barry Manilow var gift med en mann kom ut. Da hadde artisten vært sammen med manageren Garry Kief i nær 40 år, og giftet seg med ham i april 2014.

Husker du: Barry Manilow brakk nesa

I et intervju med People forteller Manilow nå at han holdt legningen sin hemmelig i frykt for hvordan fansen ville reagere.

– Jeg trodde jeg ville skuffe dem om de visste at jeg var homofil. Så jeg gjorde aldri noe, sier han nå.

Popsangeren har alltid vært veldig privat, men stiller nå opp i magasinet med ektemannen, manageren Garry Kief, som han nå har vært kjæreste med i 39 år. De to møttes i 1978.

Les mer: Legger opp etter å ha stått fram som homofil

– Jeg visste at dette var det store. Jeg var en av de heldige. Jeg var ganske ensom før det, sier han til People, og fortsetter:

– Han er den smarteste personen jeg har møtt i hele litt liv, og en fantastisk fyr i tillegg.

Kief jobbet da som TV-produsent, men han ble Barrys manager like etterpå, og er det fremdeles. I løpet av årene de har hatt sammen, bodde Manilow en periode med Linda Allen. Som 19-åring hadde han giftet seg med Susan Deixler, men paret var bare gift i ett år.

– Jeg var forelsket i Susan, men jeg var ikke klar for å slå meg til ro, sier han i intervjuet.

Fikk du med deg: Homofile Grongstad sto fram: – Ikke gjør som meg

Ifølge CNN er Manilow nå fornøyd med reaksjonen på at han sto fram som homofil.

– Da fansen fant ut at Gary og jeg var sammen, var de så glade. Reaksjonen var så vakker – fremmede som kommenterte «Så bra for deg!». Jeg er så takknemlig for det!

Manilow produserte Bette Midlers to første album, og er selv kjent for låter som «Copacabana» og «Mandy». Han kommer med et nytt album i slutten av april.