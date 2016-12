Ariana Grande langer ut mot sexistiske kommentarer

Artisten følte seg kvalm og objektivisert etter møte med en Mac Miller-fan. Nå har hun tatt til Twitter for å konstatere at kvinner har rett til å uttrykke seg som de vil.

Ariana Grande (23) la på tirsdag ut en lang tekst på Twitter hvor hun beskriver et møte mellom hennes kjæreste Mac Miller og en av hans fans. Grande skriver at hun og Miller var ute for å kjøpe mat da en fan opprømt kom bort til dem. Møtet i seg selv syns artisten var søtt, helt til han sa:

«Ariana er sykt sexy. Gratulere med å ta det», skriver Grande i Tweeten.

«Dette virker kanskje ikke som en stor greie, men jeg følte meg kvalm og objektivisert. I tillegg satt jeg ved siden av ham da han sa det» fortsatte hun.

Artisten konstaterer at hun hverken er et kjøttstykke eller en pris som menn kan utnytte for sin nytelse. Hun mener at dette er noe som skjer kvinner ofte, men hun ville dele sin opplevelse fordi hun mener at alle bør dele de ukomfortable tingene som skjer.

«Om vi ikke gjør det vil det fortsette. Vi er ikke objekter eller priser. Vi er dronninger», avslutter Grande innlegget.

Tweeten er retweetet over 134.000 ganger, likt 290.000 ganger og har fått over 10.000 kommentarer.

23-åringen har fått en rekke støttende svar, men det er også noen som mener hun er hyklerisk i posten.

«Likevel så objektiviserer du deg selv i musikken din. Jeg er glad for at du står opp for kvnner, men du er også en smule hyklerisk», skriver en ifølge Huffington Post.

Grande har svart den brukeren personlig, men det førte også til tre nye Tweets hvor artisten svarer til alle de som skriver det samme.

«Å uttrykke seksualitet i kunst er ikke en invitasjon til å bli behandlet respektløst. Det er det samme som at å gå i korte skjørt ikke betyr at man ber om overgrep», hevder hun.

Det er kvinners valg hva de vil gjøre med kroppen sin, klærne de bruker, musikken deres og personligheten deres.

«Sexy, flørtende, morsom. Det er ikke en åpen invitasjon», mener hun.

Hun avslutter med å hevde at å si det er det som å si at kvinner som ser ut på en spesiell måte er kvinner de kan utnytte.

«Men det er vi ikke. Det er vår rett til å uttrykke oss», avslutter hun.