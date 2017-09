Aaron Carter skadet i bilulykke

Den tidligere barnestjernen hevder at han brakk nesen og skadet armer og bein da at han totalvraket bilen sin.

Det var på Twitter sangeren Aaron Carter (29) delte detaljer om ulykken som skal ha skjedd mandag kveld.

Les også: Aaron Carter tatt for fyllekjøring

«Livet er så dyrebart. Jeg var akkurat i en forferdelig ulykke og totalvraket min BMW M4», skrev Carter.

Like etterpå utdypet han:

«For å være ærlig, gjør det vondt. Armene mine gjør vondt, beina mine gjør vondt. Alle air-baggene ble utløst, jeg brakk nesa mi. Dette er «fucked up»»

Les mer: Brudd for Aaron Carter

Ulykken fant sted i St. Petersburg i Florida, ikke langt fra Carters hjem. En talsperson for sangeren bekrefter til Entertainment Tonight at ingen av de involverte i ulykken ble alvorlig skadet, og at Carter hviler ut hjemme og har det bra.

Senere oppdaterte også Aaron selv Twitter med beskjed om at han hadde det bra.

«Alt er bra» og «La oss konsentrere oss om musikken min igjen», skrev han og takket fansen for støttemeldinger.

Fikk du med deg: Carter: – Sykdommen gjør meg så tynn

En anonym kilde sier til ET at Carter likevel ikke skal ha brukket nesen. Kilden hevder at politiet ble tilkalt til ulykkesstedet, at de kjørte sangeren hjem og at bilen hans ble tauet bort.

PÅ FEST: Aaron Carter attends på en radio-lanseringsfest i Los Angeles i april. Foto: Vivien Killilea , AFP

Mye har skjedd rundt Carter de siste månedene. I midten av juli ble han arrestert på mistanke om fyllekjøring og siktet for bestittelse av en liten mengde marihuana. Like etter at han sto fram som biseksuell, ble det slutt mellom Aaron og hans kjæreste, Madison Parker.

Aaron Carter: – Michael Jackson ga meg kokain

Carter var tilbake i rampelyset tidligere år da han ga ut EP-en «LøVë». I ettertid reagerte mange på at han var blitt så mager, og flere spekulerte i om han brukte rusmidler. Det avviste han.

Sangeren har to konserter på programmet den neste uken. Talspersonen opplyser at både konserten i Memphis på lørdag og i New York på tirsdag vil avholdes som planlagt.