A$AP Rocky ranet – søster truet med pistol

Ifølge amerikanske medier ble rapperens søster truet med pistol mens ranere stakk av med verdier for 1,5 millioner dollar fra A$AP Rockys hjem.

Rapperen som blant annet spilte på UKA i Trondheim og på Stavernfestivalen i 2015, skal ha blitt ranet sent tirsdag kveld.

Ifølge CBS Los Angeles ble voldstyveriet meldt inn rundt 23.15 tirsdag, fra et hjem som tilhører Rakim Mayers (28), bedre kjent som A$AP Rocky, i Beverly Grove.

Politikilder oppgir ifølge CBS at rapperens søster kom ut av huset da tre menn kom mot henne. En av dem tok fram en pistol og pekte den mot hodet hennes, og truet henne på den måten inn i boligen.

NBC Los Angeles siterer politets medietalsperson, Liliana Preciado, på at kvinnen som ble truet med pistol ikke bodde i boligen, men at hun var den eneste som var til stede da ranet ble begått.

KVELD MED GJENGEN: Fra venstre: Kylie Jenner, Lil' Kim, Kanye West, ASAP Rocky, Kendall Jenner og Kourtney Kardashian på Kanye Wests Yeezy Season 3-visning i New York i februar 2016. Foto: Dimitrios Kambouris , AFP

Ransmennene skal ha forsøkt å true henne til å åpne safen, men ifølge CBS’ politikilder kunne hun ikke koden. Da forsøkte ranerne å få med seg safen, men lot den ligge igjen på fortauet.

De tre gjerningsmennene skal ha kommet unna med smykker og andre verdisaker verdt 1,5 millioner dollar, eller nær 13 millioner kroner.

Politiet oppgir til NBC at bilen ranerne stakk av i var mørk blå eller sort.

Ifølge nyhetsnettstedene etterforsker politiet hendelsen. Rapperens søster, som ikke er identifisert ved navn, skal ikke ha kommet fysisk til skade, men skal ha vært preget av hendelsen.

For tiden ryktes det at rapperen dater supermodell Kendall Jenner. Han har tidligere datet artisten Iggy Azaela. Tidligere i år ble også Jenners Hollywood-hjem ranet, da angivelig for saker til en verdi av rundt 1,7 millioner kroner.

Ifølge TMZ skal A$AP Rocky ha postet en video på sosiale medier tirsdag kveld der en av hans venner legger en bunke penger inn i en seddelteller.

I 2012 ble rapperen arrestert etter angivelig å ha slått ned to menn på åpen gate.