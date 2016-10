Hiphop-topp saksøkt for 2,5 milliarder kroner

Hiphop-guruen Dr. Dre har mottatt et gigantsøksmål fra sin tidligere samarbeidspartner, den like legendariske hiphop-mogulen Suge Knight. Knight hevder i søksmålet også at Dr. Dre har forsøkt å få han drept.

Det er The Guardian som kommer med denne – foreløpige – siste utviklingen i en lang og bitter konflikt mellom de to hiphop-kjempene.

Tidlig på nittitallet grunnla Suge Knight og Dr. Dre Death Row Records som raskt vokste seg til å bli det mest innbringende plateselskapet innen hiphop, men også det mest kontroversielle.

SAKSØKT: Dr. Dre. Foto: Dan Steinberg , AP

Men siden Dr. Dre forlot Death Row i 1996 for å starte det minst like vellykkede Aftermath Entertainment, har tonen mellom Suge Knight og Dr. Dre vært svært fiendtlig.

Ifølge The Guardian kan søksmålet sees på som et svar på søksmålet som Suge Knight selv sitter inne for akkurat nå; det fra Lillian Carter, enken etter Terry Carter som døde etter å ha blitt overkjørt av Suge Knights bil på en parkeringsplass i den beryktede og belastede Los Angeles-bydelen Compton under filminnspillingen av «Straight Outta Compton» i januar i fjor.

Suge Knight risikerer drapsdom og livstidsstraff for denne hendelsen. Knight har erklært seg ikke skyldig til tiltalen.

I det nye søksmålet hevder Suge Knight og hans advokat, Thaddeus I. Culpepper, at Dr. Dre var ansvarlig for hendelsen som førte til at Terry Carter ble drept, og at Knight på det angitte tidspunktet forsøkte å flykte fra personer som forsøkte å drepe han. En av disse, Cle «Bone» Sloan, har innrømmet at han var i klammeri med Knight den aktuelle kvelden.

I FENGSEL: Suge Knight i retten i Los Angeles i juli i fjor. Tidligere det året kollapset hiphop-mogulen i rettssalen. Foto: Patrick T. Fallon , AP

Sloan ble selv kjørt ned og hardt skadd av Suge Knights bil, men – i motsetning til Terry Carter – overlevde han.

Suge Knight hevder også at Dr. Dre sto bak skyteepisoden der han selv ble såret under et party i West Hollywood i 2014, der Chris Brown var vert.

Det enorme pengebeløpet i søksmålet kommer fra det Knight og hans advokat kaller en livslang management-avtale fra bruddet mellom Suge Knight og Dr. Dre, der en prosentsats av alle Dr. Dres fremtidige inntekter skal gå til Knight, skriver Rolling Stone.

Dr. Dre innkasserte eventyrlige 25 milliarder kroner da han solgte hodetelefon-selskapet Beats til Apple i 2014.

Det er ikke klart når den endelige dommen faller i drapssaken mot Suge Knight, mannen som i lang tid var hiphop’ens aller mest fryktede leder. Knight har en nær uendelig rekke med dramatiske og voldelige episoder bak seg, blant annet kjørte han bilen da hans «gullkalv», Tupac Shakur, ble drept av flere kuler fra en forbipasserende bil i september 1996.

Overfor Rolling Stone avviser Dr. Dres advokat, Howard King, hele søksmålet.

– Tatt i betraktning av at Dre har hatt null kontakt med Suge siden han forlot Death Row i 1996, håper vi Suges advokater har forsikret seg godt mot ondskapsfulle rettsforfølgelser, sier han til magasinet.