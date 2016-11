Springsteen hamrer løs mot Trump

De legendariske New Jersey-rockerne Bruce Springsteen og Jon Bon Jovi skal ildne Hillary Clintons tilhengere til kamp kvelden før presidentvalget.

Det skjer under Clintons siste valgmøte i Philadelphias Independence Hall, skriver The Hollywood Reporter. Til stede vil også den sittende presidenten, Barack Obama, og hans kone Michelle være, samt Hillary Clintons ektemann, tidligere president Bill Clinton.

Bruce Springsteen og Jon Bon Jovi føyer seg dermed inn i en etter hvert lang rekke superstjerner fra musikkscenen som stiller seg bak demokratenes presidentkandidat for å unngå at republikanernes Donald Trump tar makten de neste fire årene.

Tidligere har navn som Jennifer Lopez, Jay Z, Ne-Yo, Stevie Wonder og Katy Perry snakket og sunget seg varme om Hillary Clintons kandidatur.

Det er ikke mer enn et par dager siden Jay-Z sto på scenen i Cleveland – sammen med kona Beyoncé – og sa at Donald Trump for all del ikke må bli president.

– Ingen anstendighet



Bruce Springsteen har aldri lagt skjul på at han er demokrat og har tidligere åpent støttet presidentkampanjene til John Kerry i 2004 og Barack Obama i 2008 og 2012. Til tross for at han på sine nylig avsluttede turné ved et par anledninger bemerket at dette har vært den styggeste valgkampen han noensinne har vært vitne til, har Bruce Springsteen i denne valgrunden vært ganske stille – inntil for et par uker siden.

Da ga Springsteen et flammende og bekymret intervju med Channel 4 der han blant annet kalte Donald Trump for en «giftig narsissist».

– Han har simpelthen ingen form for anstendighet eller ansvarlighet over seg, smalt det fra Springsteen i dette intervjuet.

Frykter tragedie



En annen tungvekter innen den amerikanske populærkulturen, Robert De Niro, har også ved gjentatte anledninger hamret løs og advart mot å stemme på Donald Trump, senest under Hollywood Film Awards i helgen.

– Politikkens skygge henger over oss mer enn noe annet, og det er vanskelig å tenke på noe som helst annet akkurat nå. Vi har muligheten til å unngå at kommende tirsdag blir en tragedie, så stem på Hillary Clinton, sa DeNiro fra talerstolen.