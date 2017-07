Her spiller norske Jan Erik med Coldplay foran 70.000

Den norske operasangeren Jan Erik Fillan er superfan av Coldplay. I Cardiff fikk han et litt større publikum enn han er vant til fra sine egne kirkekonserter.

Jan Erik Fillan synger selv og er nettopp ferdig med en sommerturné med Operagutta, mange av dem i kirker i Vestfold og på Sørlandet. Men Fillan er også en stor fan av det britiske bandet Coldplay, og i går var han sammen med 70.000 andre på plass i Cardiff i Wales for å se bandet.

– Jeg er i overkant interessert i den gruppen. Det er fantastisk musikk og folk, sier Fillan til VG.

Les også: Guro (17) danset med Springsteen – igjen. Nå med mamma

Fillan hadde fått med seg at bandet for noen uker siden tok en fan på scenen i Tyskland. Til konserten i Cardiff hadde han derfor for moro laget en plakat som han tok med seg på første rad. På den sto det:

«Can I play «Everglow» for you»?

Sanger Chris Martin la merke til skiltet og sa fra scenen:

– Jeg ser skiltet ditt, men jeg må takke høflig nei.

Men det ville ikke publikumet ha noe av, forteller Fillan.

OPERASANGER: Jan Erik Fillan er til daglig frilans operasanger og er nettopp ferdig med en sommerturné. Foto: Tom Riis

– De begynte å juble og hoie, så han ombestemte seg, og jeg fikk komme opp. Han spurte hva jeg drev med, og jeg sa jeg var musiker selv. «Ville du latt meg komme opp på scenen under en konsert med deg? Spurte han. Ja ja, helt klart», svarte jeg.

Se det hele på YouTube!

Les også: Chris Martin tok med eksen på ny plate

Fillan satte seg ned ved pianoet og slo an de første tonene. Men Chris Martin hadde forklart at det er en lang forsinkelse i pianoet, han pleier å spille sangen selv. Så det var ikke helt optimalt å akkompagnere den kjente sangeren. Dermed ble det med noen toner, men en opplevelse for livet for operasanger Fillan, og godord fra Chris Martin.

– «It sounds great» Det var helt absurd å sitte der foran 70.000 mennesker. Chris Martin var en utrolig hyggelig kar, sier Fillan som fikk stor jubel fra publikum. Et litt større publikum enn han er vant til fra Brevik kirke og andre steder han opptrer med Operagutta.