Hellbillies om tvist med konsert-arrangør: Vitner om svært dårlig kontroll

Et av Norges fremste band, Hellbillies, har saksøkt Levanger Vel for hele 863.000 kroner. Nå forklarer de hvorfor.

Det var lokalavisen Innherred som tirsdag skrev om søksmålet som har oppstått etter at Hellbillies spilte på martnaskonserten på Levanger Torv i august i fjor.

Hallingdal-musikerne mener at Levanger Vel har brutt kontrakten for deres opptreden.

– I lys av presseoppslagene det siste døgnet, finner vi det nødvendig å kommentere tvisten med Levanger Vel, skriver Hellbillies i en pressemelding onsdag kveld.

Bandet skriver at tvisten bunner i en konsert de gjorde for Levanger Vel i august i 2015.

– Kontrakten fastslo et fast honorar i bunn, med utgangspunkt i arrangørens oppgitte kapasitet på 1500 publikummere og like mange solgte billetter a 350 kroner. Alle billettinntekter utover dette skulle ifølge standardkontrakten i sin helhet tilfalle bandet. Etter konsertslutt oppga Levanger Vel til lokalavisen Innherred og på sin egen Facebook-side at 3967 publikummere hadde løst billett.

De skriver videre.

– At Levanger Vel nå antyder at de risikerer konkurs etter å ha solgt billetter for rundt 850.000 kroner mer enn de selv anslo ved kontraktsinngåelse, framstår som underlig.

Advokat Rolf Christensen i Steinkjeradvokatene representerer Levanger Vel og opplyste tirsdag at man er uenig om det var avtalt fastpris, eller fastpris samt provisjon, og kaller summen på over 850.000 kroner for astronomisk.

– Man har kommet fram til et millionbeløp for å opptre den kvelden. Da kunne en like godt ha hentet Rolling Stones til Levangermartnan, sier han til Innherred.

Helbillies sier i pressemeldingen at Levanger Vel siden tvistesaken oppstod har gått tilbake på publikumstallet de først gikk ut med offentlig.

– I ettertid har de operert med publikumstall som har variert fra 1681 til 2442 solgte billetter. Dette vitner om svært dårlig kontroll.



De avslutter:

– Gjennom 25 år og over 1700 konserter har vi aldri tidligere gått til sak mot en arrangør for kontraktsbrudd. Vi er fortsatt svært innstilt på forlik, og ønsker Levanger Vel velkommen til ny dialog.