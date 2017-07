Helgens musikk- og boktips!

Kommer regnet i helgen? Da kan du heller trekke innendørs og ta frem litt musikk eller ei bok som vi anbefaler for deg!

Ukens musikktips kommer fra VGs journalist Stein Østbø.

Album:

Trond Svendsen & Tuxedo

«Palomino Motel»

Trond Svendsen fra Hamar ventet til fylte førti før han debuterte, men du verden som låtene – som nå er samlet på «Palomino Motel» – har modnet; varmt, organisk, blått og utsøkt harmonisk. Svendsen, nær Paal Flaata i stemmeprakt, tar opp tauet som datt i bakken da Hellbillies og Narum dro i hver sin ende og repet røk. Sjekk ut Svendsen og hans Tuxedo om du kan i sommer!

Festival:

Stavernfestivalen

Axwell / Ingross med flere

EDM-kidsen lader opp glowsticksene igjen etter ellevill dansing under Palmesus i Kristiansand sist helg og stopper i Stavern i helgen før de avslutter med Findings på Bislett i midten av august. I kveld er det Axwell/Ingrosso fra salige Swedish House Mafia som byr opp til ekstatisk dans under Stavernfestivalen. Eller du kan drøye svenskesuget og gå for norsk i morgen i stedet; Oslo Ess, Karpe Diem og Highasakite.

Konsert:

Toots & The Maytals

Rockefeller i Oslo, tirsdag 11.juli

Selveste grunnleggeren av reggae (ikke Bob Marley, nei), Frederick «Toots» Hibbert, gjester Rockefeller i Oslo tirsdag for en svært så eksklusiv konsert. Toots & The Maytals har holdt det gående i 55 (!) år og er kommet noe ufortjent i skyggen til sine samtidige legender, Bob Marley & The Wailers – begge signert av legendariske Chris Blackwell på like legendariske Island Records. Og det var Toots som først innførte selve begrepet reggae med «Do The Reggay» i 1968. Bør bli en uforglemmelig aften!

LEGENDE: Frederick «Toots» Hibbert oppfant selve reggae-begrepet. Tirsdag kommer han til Oslo med sine Maytals. Foto: Alain Jocard , AFP





Helgens boktips er det forfatter Anne B. Ragde som står for!

Kyrre Andreassen «For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges» (Gyldendal)

Kyrre Andreassen kalles ofte Drammens svar på Bukowski, og med rette. For oss som elsker mørk og skitten humor mikset med dypt alvor, er denne romanen en innertier. En elektriker som begynner som lærer grunnet en ryggprolaps, med en kone som drømmer om pergola i hagen etter en ferietur i Roma, og en sønn som skolens pedagoger vil legge under lupen. Bli med på en 358 siders crazy reise. Og hvis du ikke leste «Svendsens catering» (2006), så tar du den etterpå.

Fartein Horgar «Paradisets elendige» (Aschehoug)

Visste du at Norge har drevet med slavehandel? Å joda. Dette er første bind i en utrolig spennende serie på fem, om det dansk-norske koloniveldet i Karibia. Her må du henge med fra starten! I denne første følger vi vestlendingen Johannes Hauge, som ankommer til øya St.Thomas i 1692 med en dansk fregatt fullastet av straffanger, prostituerte og gale. Han er selv på rømmen, og etablerer seg på øya. Og da trenger han slaver. Andre bok i serien er allerede ute, med tittelen «I slaktemåneden».

Nora Szentiványi «Leiligheten» (Forlaget Oktober)

Dette er forfatterens debutroman. En sår og styggvakker skildring om å rømme fra et kvelende diktatur med en liten baby, uten å kunne fortelle det til dem som skal bli igjen, for å unngå at de blir medskyldige. Szentiványi skriver så tett opptil livet, alt det konkrete og nære som blir til uforanderlige, evige og meningsmettede minner. De bittesmå detaljene som utgjør en lang hverdag. Hvordan identiske omgivelser avføder drømmer om et annet liv hos ett menneske, mens et annet menneske avfinner seg med sin skjebne.