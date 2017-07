Gitarhelt Peter Frampton (67)  unnskylder seg etter konsert-klikk

Et bilde av en fan med en gammel LP-plate med Peter Frampton ble vist på storskjerm under en konsert med Peter Frampton. Da kokte det over for Peter Frampton.

Det var under festivalen Treasure Island Rock det noe spesielle opptrinnet skjedde søndag. Den aldrende britiske gitarhelten Peter Frampton, kanskje mest kjent for utgivelsen «Frampton Comes Alive» fra 1976, holdt konsert i Minnesota.

Og det var nettopp denne platen som havnet i sentrum for en noe bisarr hendelse under konserten.

Midt under en lang gitarsolo ble det vist bilder på storskjermen bak ham av en fan som holdt opp denne LP-platen, noe som avstedkom jubel blant de 8.000 foran scenen. Kort tid etter fant kameramannen enda en fan med en annen Frampton-LP, «I’m in You» og vedkommende som hadde regi på showet lot publikum få se det. Da lente Frampton anno 2017 seg ifølge Star Tribune inn i kamera og sa to stygge ord. Ifølge konsertgjengeren Becky Petron, som Variety refererer til, skal så Frampton ha forsøkt å rive kameraet fra fotografen. Star Tribune har snakket med en annen konsertgjenger som forteller at Frampton skal ha dratt i kameraet hans og siden forlatt scenen.

Deretter forlot Frampton scenen brått, og kom ikke tilbake og fullførte konserten før han hadde forsikret seg om at skjermene var slått helt av.

I et langt Facebook-innlegg unnskylder og forklarer Frampton seg. Han sier konsertene hans følger et nøye planlagt oppsett.

Når noe forstyrrer, ødelegger dette showet. Dette skjedde altså, ifølge ham, under konserten i Minnesota. Låten som ble avbrutt, mener han, er en av de mest intime øyeblikkene mellom bandet og publikum.

– Akkurat på dette tidspunktet så valgte regissøren å vise publikum på skjermene, noe som distraherte kontakten vi hadde klart å oppnå med publikum. Øyeblikket var ødelagt.

Han sier han er lei seg hvis den kvinnelige fanen som ble vist på skjermen. Han skriver at han også forsøkte å be regissøren om å fokusere på det som skjer på scenen, men på skjermene kom det samme enda en gang.

– Jeg ble frustrert fordi jeg følte vi hadde mistet kontrollen over dette spesielle øyeblikket i showet. Jeg overreagerte og prøvde å ta kameraet ut av hendene på kameramannen og forlot scenen for å snakke med regi. Jeg reagerte med følelser fordi jeg er veldig opptatt av å det beste showet hver eneste kveld.

Han sier han angrer på at han ba skjermene om å bli skrudd helt av da han kom tilbake.