George Michaels kjæreste hevder han ble hacket

– Jeg er fullstendig i sjokk. Noen har hacket min Twitter-konto.

Det sier George Michaels kjæreste Fadi Fawaz til den engelske avisen Mirror etter at det natt til søndag ble publisert en rekke Twitter-meldinger fra hans konto hvor det ble antydet at popikonet begikk selvmord.

– Det er skremmende, jeg sendte ikke de Twitter-meldingene - og nå har jeg stengt kontoen min, sier en opprørt Fadi Fawaz.

George Michaels nærmeste familie var raskt ute og ga uttrykk for at de syntes at det var upassende å diskutere allerede nå hva som forårsaket pop ikonets død

– Det har vært mye spekulasjon den siste uken angående George og omstendighetene rundt hans død. Det kommer til å bli mer av det i tiden som kommer, heter det i en uttalelse som Michaels familie har sendt ut via BuzzFeed

STOR SORG: Mange mennesker har i løpet av julen villet vise George Michael en siste ære og respekt og lagt ned blomster utenfor hans hjem i London.

Familien er fortsatt knust over at han er borte og kommer ikke til å kommentere slike spekulasjoner, verken nå eller i fremtiden.

Fawaz’ nå slettede twittermeldinger kommer bare to dager etter at den foreløpige obduksjonsrapporten foretatt av politiet ogrettsmedisinere kun bekreftet at dødsårsaken var usikker, og at man trenger flere tester for å slå fast hva han døde av.

Den britiske 80-tallshelten døde i sitt eget hjem første juledag. Han ble bare 53 år gammel. Britisk politi opplyste til BBC at en ambulanse rykket ut til huset i Goring i Oxfordshire klokken 13.42 søndag, men at de ikke mistenker noe kriminelt.

Som den blonde delen av popduoen Wham! bidro George Michael til tapetsering av hauger av jenterom i årene mellom 1983 og 1986.

Han hadde en strålende solokarriere etter oppløsningen av Wham i 1986, og debutalbumet «Faith» er solgt i over 20 millioner eksemplarer. Til sammen har han solgt over 100 millioner plater på verdensbasis.

Han har også hatt syv singler på toppen av de amerikanske hitlistene og elleve på toppen i Storbritannia. Seks av hans album har også toppet listene i hjemlandet.

Blant de største hitene hans er låter som «Club Tropicana», «Last Christmas», «Freedom», «Careless whispere» og «Wake me up before you go-go».