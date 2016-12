George Michaels familie rørt av kjærligheten

De enormt mange kjærlighetserklæringene fra kjendiser og vanlige folk har varmet George Michaels etterlatte.

Verden rundt reagerte folk med sjokk og sorg da det britiske popikonet døde brått og uventet 1. juledag. Både kjendiser og andre har gitt uttrykk for følelsene via tastaturet, og nå takker familien for varmen.

– Familien og Georges nære venner har blitt ubeskrivelig rørt av den utrolige kjærligheten man har vist i timene og dagene etter hans død. For en hvis liv dreide seg om musikken og kjærligheten til familie, venner og fans, kunne det ikke vært en mer passende hyllest enn de mange fine ord som har blitt sagt og all spilletiden hans musikk har fått, heter det i en uttalelse ifølge Guardian.

Les også: Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016

Det var kjæresten Fadi Fawaz som fant George Michael død i sengen, noe han tidligere har bekreftet gjennom en Twitter-melding.

Han har også snakket med Daily Telegraph hvor han forteller at de to hadde planer om å gå på en julelunsj.

– Jeg dro dit for å vekke ham opp, og han var bare borte, han lå der fredelig i sengen. Vi vet ikke hva som har skjedd ennå.

– Alt har vært veldig komplisert i det siste, men George så frem til å feire jul, og det gjorde jeg også. Nå er alt ødelagt. Jeg vil at folk skal huske ham som han var – et nydelig menneske.

Les også: Therese (35) møtte George Michael mange ganger

Familien understreker i meldingen at det ikke var noe mistenkelig ved hans dødsfall.

– I motsetning til hva noen har meldt var det ingenting mistenkelig ved bortgangen, og vi vil takker så mye for at folk har valgt å feire hans liv og musikalske arv i denne vanskelige tiden.

Sett denne? George Michael hylles for hemmelig veldedighet