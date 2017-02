Sterk uro rundt George Michaels begravelse

To måneder etter sin tragiske død, er George Michael ennå ikke gravlagt. Det påkaller kraftige følelser i kongedømmet.

Ifølge flere britiske medier, deriblant The Mirror, er de rettsmedisinske undersøkelsene ennå ikke ferdige. Dermed kan heller ikke George Michaels kropp frigis for en begravelse. Nå antydes det at en begravelse ikke vil skje før i mars måned.

Les også: Pop-ikonet George Michael (53) er død

Ifølge The Sun holder Thames Valley Police fremdeles på med toksikologiske undersøkelser av pop-legendens kropp, etter at de innledende undersøkelsene var ufullstendige.

George Michael døde 1. juledag i fjor. En av britenes største pop-stjerner i moderne tid ble bare 53 år gammel.

Husk denne!: a-ha hyller George Michael

Samtidig hersker det bitterhet og sinne på flere fronter i kjølvannet av Michaels ettermæle. Denne uke ble nødsamtalen fra det som skal være George Michaels kjæreste, Fadi Fawaz, lekket til pressen. Dette fikk Michaels etterlatte familie til å rase.

– Familien og vennene til George er ekstremt opprørte og dypt forferdet over at et slikt personlig, smertelig og åpenbart konfidensielt lydopptak har blitt lekket, heter det i en uttalelse fra de etterlattes advokater, melder BBC.

George Michael ble også behørig hyllest under Grammy-utdelingen tidligere denne uka, der blant andre Adele nærmest brøt sammen da hun fremførte sitt bidrag.

BBC melder også om at mottakeren av nødsamtalen, South Central Ambulance Service, har innledet en intern granskning for å finne ut hva som har skjedd i forbindelse med lekkasjen.

Flere britiske medier har publisert lydopptaket, der en fortvilet innringer forteller - to ganger - at den døde er sangeren George Michael, at han er «blå», «stiv» og «kald», og at han i over en time har forsøkt å få liv i vedkommende, uten hell.

Les også: Den siste julen

Fadi Fawaz har - etter kjærestens død - vært i medias konstante søkelys, og britiske aviser har lenge meldt at han har kommet helt på kant med George Michaels familie, og at han ikke vil være velkommen i begravelsen.

En av årsakene til det kjølige forholdet skal være de nå slettede Twitter-meldingene som Fadi Fawaz kom med bare dager etter kjærestens død. Der antydet han sterkt at George Michael selv aktivt søkte mot selvmordet.

Fawaz har senere hevdet at han ble hacket i dette tilfellet.

The Sun siterer dessuten George Michaels fetter og nærmeste venn i barndommen, Andros Georgiou (54), på uvennskapet mellom Fawaz og kjærestens etterlatte familie.

– Gud hjelpe ham om han dukker opp. Fadi er ikke invitert til begravelsen - familien hater han.

I det samme intervjuet avslører fetteren at George Michael vil bli gravlagt i dressen fra sin siste turné, en Cartier-klokke i gull og en ring med innskriften Yog som var pop-stjernens kallenavn.