George Michael hylles for hemmelig veldedighet

Popstjernen støttet streikende gruvearbeidere offentlig, men han ga også bort penger til andre trengende uten at det skulle bli kjent.

Han slo gjennom med et brak mens 80-tallet var på sitt mest rosa med bekymringsløse låter som «Wake me up before you go go». Men George Michael var langt mer enn en glatt 80-talls fløtepus, og blir nå hyllet for sin veldedighet, på mange forskjellige områder.

George Michael døde i sitt hjem 1. juledag av en hjertefeil.

Allerede i 1984, mens arbeidskonfliktene pågikk og hatet mot Margaret Thatcher var stort i Storbritannia, dukket Wham opp på en støttekonsert for streikende gruvearbeidere i London.

Michael kom ut av skapet som homofil på slutten av 90-tallet, og han bidro kort tid etter i kampen mot Aids gjennom en dokumentar om sykdommen.

Organisasjonen Childlines grunnlegger Dame Esther Rantzen sier til Sky News at George Michael ga dem millioner, og sier «ingen utenfor organisasjonen er klar over hvor mye han har gitt til landets mest utsatte barn».

DET GLADE 80-TALL: George Michael sammen med Wham-kollega Andrew Ridgeley i mai 1984. Foto: Anonymous , AP

The Guardian skriver at George Michael alltid la billetter til side for NHS- (National Health Service)-ansatte på konserter, og en gang slapp han alle sykepleiere gratis inn som takk for at omsorgen de ga hans egen mor da hun var syk.

Sangeren og aktivisten Billy Bragg hyller George Michael for hans innsats for LBTQ og gruvearbeiderne.

Programlederen Richard Osman avslører litt mer om hvordan George Michael ga bort penger til trengende uten å lage noe oppstyr om det. I et Twittermelding skriver han at en deltaker på programmet «Deal Or No Deal» trengte 15.000 pund til prøverørsbehandling.

Dagen etter ringte George Michael hemmelig og ga henne pengene. Journalisten Sali Hughes avslører hvilken kjendis det var hun skrev om som tipset en baransatt 5.000 pund, hun var sykepleierstudent med stor gjeld.

George Michael skal også ha jobbet frivillig på et senter for hjemløse. Det skriver kvinnen Emilyne Mondo. Ifølge henne skal Michael ha bedt om at det ikke ble snakket om.