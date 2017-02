Paul og Ringo spiller sammen igjen

De to eneste gjenlevende medlemmene av legendariske The Beatles, Paul McCartney og Ringo Starr, spiller sammen igjen på Ringos nye plate.

Det skriver Billboard og Ringo selv har lagt ut en oppdatering på Twitter med et bilde av ham og Paul McCartney tatt i forbindelse med plateinnspilling i helgen.

– Takk for at du kom innom for å spille bra bass, skriver Ringo på Twitter.

Han har også publisert et bilde av seg selv, Paul McCartney og J|oe Walsh.

– For en dag dette ble, Joe Walsh stakk også innom for å spille, skriver en entusiastisk Starr på Twitter.

Det var virkelig den store dagen for litt selvskryt på sosiale medier. Bruce Sugar, som har produsert flere av Ringo Starrs seneste album, postet et bilde av selv og de to Beatles-legendene på sin Facebook-side og skrev:

– Magisk dag i studio med disse to.

Og Ringo var ikke snauere enn at han la ut denne buketten av bilder på Instagram:

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

– #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

Les også: McCartney og Starr børster støvet av Beatles-hits

Ringo Starr har studio i sitt storslåtte Hollywood-hjem og søndag fikk en gruppe som var på en guided tur i området ekstra valuta for pengene. For akkurat da gruppen kjørte forbi Ringos hus kjørte en blå Corvette opp mot inngangen – og en begeistret guide ut brøt at «her kommer jo Ringo». Men det ikke Ringo, derimot var det ingen ringere enn Paul McCartney som gikk ut av bilen for å ringe på. Til turistenes elleville glede, skriver Billboard.

Husker du? Slik reagerte Paul McCartney da han fikk vite at George Harrison var død: – Jeg er sønderknust

Det er for øvrig ikke første gang de to tidligere Beatles-gutta spiller sammen. Også på Ringos album «Y Not» som kom ut i 2010, bidra Paul på to spor.

Paul og Ringo opptrådte også sammen på scene i forbindelse med at det i 2014 var 50 år siden The Beatles ga ut sin første plate, «Love Me Do».

Fikk du med deg? McCartney 70 år i dag – VG kårer hans 70 beste låter



Platen var ingen megasuksess – den kom seg bare opp til en 17. plass på det britiske platebarometeret – men guttene hadde mer å by på.

Platen ble fulgt opp av «Please Please Me» og «From Me to You». Og så eksploderte det fullstendig med «She Loves You», som kom ut i august 1963 og bekreftet The Beatles' verdenshegemoni på hitlistene.