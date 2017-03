Kjendisfirmaet NewJelly melder oppbud

Profilering gjennom kjendiser som Thomas Seltzer, Linni Meister og Christer Falck hjalp ikke; crowdfunding-eventyret NewJelly er over.

Selskapet har sett seg nødt til å melde oppbud og styres nå mot en kontrollert avvikling.

Det er trolig for sent å hjelpe NewJelly med en crowdfunding også, ettersom Oslo byfogdembete åpnet konkurs i selskapets bo mandag denne uken. Årsaken for oppbudet er manglende inntjening over tid.

Både NRK-profilen Thomas Seltzer og Christer Falck var inne med eierandeler i NewJelly, på henholdsvis beskjedne 9,9 prosent og 4,95 prosent.

På NewJellys hjemmesider og på YouTube har de to profilerte kulturpersonlighetene reklamert hyppig for NewJelly-tjenesten, blant annet sammen med Linni Meister.

NewJelly-tjenesten er en Internett-dugnad - crowdfunding - der publikum selv er med på å finansiere prosjekter de har troen på. De siste årene er flere filmer, bøker og plater folkefinansiert gjennom NewJelly, deriblant filmen om Backstreet Girls og Gørild Mauseths «Karenina & I», samt bokprosjekter med Håvard Schei og Per Heimly.

Store samleplate-prosjekter med Raga Rockers, Bendik Hofseth, Prince og Joddski, for å nevne noen, har også blitt finanisert av folket via NewJelly.

– Jeg har personlig laget et tyvetalles prosjekter gjennom tjenesten vår, og det har funket utmerket for min del. Men det er flere grunner til at det ikke funket: Det viste seg at vi var litt tidlig på’n. Det er ikke er nok nordmenn som har kjennskap til fenomenet crowdfunding. Det er mange andre som har hatt en minst like bra og velfungerende side. I tillegg har ingen av oss som er inne på eiersiden hatt tid til å jobbe med siden, sier Christer Falck til VG.

Han legger til at han allerede har drøssevis med nye prosjekter som skal ut, og at han allerede har funnet seg nye crowdfunding-partnere.

– Det er jo primært plateselskap og bokforlag jeg driver, og jeg er hundre prosent avhengig av crowdfunding i min bedrift, men hvor det fundes er litt hipp som happ, sier Christer Falck.

Et blikk inn i regnskapene til NewJelly viser at selskapet har slitt med økonomien lenge. I 2013 var egenkapitalen tapt og på minussiden, og selv om den karret seg såvidt over på plussiden året etter - mye på grunn av private lån fra aksjonærene selv - har den daglige driften ikke hatt tilstrekkelig økonomi til at det var forsvarlig å drive NewJelly videre.

Dette bekrefter Jacob Berg Thomassen, som sammen med Rune Hope startet NewJelly i 2010. De to hadde også de to største aksjonærpostene i selskapet med drøyt 33 prosent hver.

– Det er ikke så mye annet enn å kommentere enn at vi har meldt oppbud fordi vi ikke har klarte å tjene nok penger til en fornuftig drift, sier Thomassen til VG, og legger til at det er bare å ta kontakt om noen ønsker å overta den daglige driften i NewJelly.