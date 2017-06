Helgens beste lytte- og titte-tips

VG gir deg tipsene for hva du kan se, høre og lese i helgen.

Usikker på hva du skal fylle helgen med? Du trenger ikke lete lenger - VGs journalister og anmeldere gir deg sine beste underholdningstips akkurat nå.

Musikktips

Anbefalt av Tor Martin Bøe

Musikk for folk i trøbbel:

Susanne Sundfør - «Music for People in Trouble» (spilleliste)



Det har vært et dårlig skjult rykte at Susanne Sundfør har ting på gang i en helt «ny» retning. Hennes nye singel, «Undercover» er på mange måter det beste fra hele karrieren. Det enslige pianoet som etter hvert møter en lap steel for til slutt å omfavnes av et voldsomt kor. I lag på lag med klang, med Sundførs ubeskrivelige stemme til å holde det hele sammen. Denne Spotify-spillelisten, som drar fra Benjamin Britten til Karlheinz Stokhaus og Norah Jones, antyder bredden i hennes neste prosjekt. Og for et fantastisk listenavn.

Evig solskinn for plettfrie sinn:

Saint Etienne - Home Counties (album)

Disse britene mestrer fremdeles kombinasjonen av svevende lette harmonier og dyptliggende følelser og iakttakelser. Sarah Cracknells sukkersøte stemme og de nesten naivt enkle synthene og boblende mekaniske trommemaskinene er her knadd ned i behovet for å ha et sted å høre til, noe å kalle «hjem». Trenger ikke være sol i hele sommer så lenge denne plata finnes.

Gjør Nobel kult igjen:

Bob Dylans Nobeltale (tale)

Ingen hadde vel forventet at Dylan skulle gjøre Nobeltalen som alle andre. Få hadde forventet dette. Glem den nedskrevne versjonen. Den innspilte, som ligger på Soundcloud, har resiterende Bob mot meditativt jazzpiano. 27 minutter der Dylan omfavner beatpoesi, poplyrikk og litteraturhistorien i sin rause og nysgjerrige favn. Uavhengig av hva man mener om både artist og pris: Bare dét å høre hvordan han smaker på ordene, og spytter ut s-ene, mens han nesten improviserer seg fram til resultatet gjør dette tiden verdig. Eller i ordets rette forstand: cool.

VINNER: Bob Dylan på en konsert i München i juni 1984. Foto: Istvan Bajzat , AFP

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

Fra arkivet: «Romeo + Juliet» - Søt musikk

Drama/romantikk

Radioheads besøk i Norge denne uken, minnet meg på et av mine favoritt-soundtrack på 90-tallet. Baz Luhrmanns «Romeo og Julie» fra 1996 hadde ikke bare nydelig musikk som nevnte Radioheads «Talk Show Host», Stina Nordenstams «Little Star» og The Cardigans’ «Lovefool», den hadde også Claire Danes og Leonardo DiCaprio i fri ungdomsforelskelsesutfoldelse. Se og sukk.

NOSTALGI: Clare Danes og Leonardi DiCaprio som unge elskende i «Romeo + Juliet». Foto: , FOX

TV-serie: «The Good Fight» - Deilig gjensyn

Drama/krim

For alle med «The Good Wife»-abstinenser, er «The Good Fight» på HBO en etterlengtet dose seriedop. Den anbefales også for dem som har klart å gå glipp av moderserien. I «The Good Fight» får du en miks av krimsaker som skal løses episodevis og overordnet drama og svik som strømmer serien gjennom. Eksentrisk jusmagi mikses med taktil spenning.

HARDTSLÅENDE: Cush Jumbo, Christine Baranski og Rose Leslie i «The Good Fight». En ny sesong er allerede bestilt. Foto: , HBO Nordic

På kino: «Get Out» - Skummel satire

Skrekk/satire

Komiker Jordan Peeles første forsøk på skrekkfilm er skummelt treffende. Vi følger Chris som skal møte foreldrene til sin hvite kjæreste for første gang. På overflaten er alt bare normalt kleint, men etter hvert aner vi dybden i galskapen. Det er selsomt, ekkelt og hardtslående, som en særdeles god episode av samfunnskritiske «Black Mirror».

SKREMT: Daniel Kaluuya som Chris Washington i «Get Out». Foto: , United International Pictures

Boktips

Anbefalt av Camilla Norli

Jørn Lier Horst/Hans Jørgen Sandes: «Jakten på Tyven-tyven»

Ny detektivbyrå-bok (barnebok)

Sønnen på seks år har ventet spent på denne 12. boken i serien om Detektivbyrå nr. 2 som nå er oppe i et totalopplag på 650.000 bøker. Denne gangen må Tiril, Oliver og hunden Åtto trå til når maleriet «Tyven» viser seg å være stjålet, og leseren får som vanlig være med på jakten gjennom å finne spor, følge ledetråder og kodeknekking. Bok nr. 13 kommer til høsten, og da kommer også neste Wisting-krim fra produktive Horst.

Ida Lórien Ringdal: «Dette skjer ikke»

Dikt

Debutant Ringdal (f. 1988) kan feire at hennes diktsamling, som kom ut i vår, trykkes i et tredje opplag. Dette skjer ikke ofte for en debutant, og i alle fall ikke for en diktsamling. Men nå skjer det for disse diktene som også spres og likes i sosiale medier. Hør på dette: «det er litt morsomt hvordan jeg ruser meg/med sukker, alkohol, sobril, sex, likes og drugs/når jeg bare er avhengig av/kjærligheten du ikke gir meg»

Jane Gardam: «En ulastelig mann»

Roman

Til høsten kommer andre bok i Gardams prisbelønte trilogi på norsk med tittelen «En trofast hustru». Serien er kalt et mesterverk av flere anmeldere, og denne første boken ble kåret til en av årets beste bøker i The Guardian da den kom i 2004. Så kanskje bør dette være en av årets sommerbøker for norske lesere! Her tas leseren med på en historie om kjærlighet, vennskap og sjalusi. Vi hopper frem og tilbake i tid fra det britiske imperiets glansdager til i dag.