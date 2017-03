Dette bør du se, høre på og lese i helgen

VGs anmeldere gir deg sine beste tips for bøker, musikk og film - akkurat nå.

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

På kino: «Logan: The Wolverine» (action /sci-fi): Morbid action

Hodene sitter løst når vi møter en medtatt variant av Wolverine i 2029. Denne gangen må Logan beskytte professor X samtidig som han knytter bånd med jenta Laura i en blodsprutballett. Jackman minner om en bitter Clint Eastwood og leverer en Wolverine-avskjed så verdig at det gjør vondt i hjertet.

«LOGAN»: Dafne Keen og Hugh Jackman Foto: , Twentieth Century Fox Norway

Hjemmekino: «Warm Bodies» (komedie/skrekk): Morbid moro

Den kanskje enste romantiske komedien jeg har sett med zombier i hovedrollen. I et tilsynelatende kjent post-apokalyptisk landskap, følger vi zombien R (Nicholas Hoult) som etter å ha spist kjæresten hennes, forelsker seg i Julie. De to utvikler et heller spesielt forhold som får ringvirkninger for hele menneskeheten – både den døde og den levende. På Netflix.

«WARM BODIES»: Nicholas Hoult og Theresa Palmer. Foto: Jonathan Wenk , Summit Entertainment

På TV: «Beau Séjour» (drama/krim): Morbid krim

Denne Netflix-serien krever at man faktisk følger med på teksten, for den er belgisk og aktørene snakker nederlandsk. Det er både sært og spennende å følge tenåringsjenta Kato som våkner opp til sin egen blodige, døde kropp i et badekar. Kato skjønner at hun er død, samtidig som et knippe mennesker kan se henne. Ved hjelp av dem prøver hun å nøste opp sin egen drapsgåte.

«BEAU SÉJOUR»: Lynn Van Royen som Kato Hoeven. Foto: , Netflix

Musikktips

Anbefalt av Tor Martin Bøe

Låt: Todd Terje - «Jungelknugen» (Four Tet Remix): Lanseringskongen

Låten er ikke ute enda. Todd Terje prøver i stedet å få oss til å gjette hvordan det egentlig høres ut med å slippe to strålende omarbeidelser. Prins Thomas sin akustiske trommetilnærming er fin, men det er nedbrytningene (i ordets dobbelte forstand) til Four Tet som gjør Mjøndalens diskokonge til en britisk houseskatt.

Album: Haakon Ellingsen - «Vi Varmer Oss Naa»: Psykedelisk bossa nova

Ellingsen har vært bakmann i flere norske konstellasjoner. Best kjent bør han være som en del av de to siste, fantastiske albumene til popintroverte When. Hans sjette soloalbum er en slags besnærende psykedelisk bossa nova, med både nære og voldsomme klangbilder. Fint og rart på den virkelig gode måten.











Retro: Pulp - «His ’n Hers»

Pitchfork har gjort opptelling av britpopen, og helt korrekt plassert Pulp på topp, og med tre album inne på topp 11. «His N Hers» er rangert som den dårligste av disse. Det er likevel her de seksuelle frustrasjonene og poplyrikken til Jarvis Cocker fremdeles er på sitt mest søkende og ikke like kontrollerte. Bonus: Søk opp Glastonburykonserten deres fra 1994 på YouTube og se etter Stephen Merchant.

Boktips

Anbefalt av Camilla Norli

Jan Kristoffer Dale: «Arbeidsnever» (Kolon)

Dale ble akkurat tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris 2016 (og 60.000 kroner) for denne novellesamlingen. Novellene er blitt beskrevet som «fra gølvet, fra innsiden» og handler om arbeidsfolket, de som har falt utenfor, de som droppet ut, de ufaglærte. Som ikke fant seg noen, og som aldri flyttet hjemmefra. Juryen skriver at det siver «en fin varme ut av denne novellesamlingen» og at forfatteren viser oss «det sårbare ved å være menneske, helt enkelt».

Tim Marshall: «Geografiens makt» (Vega)

Denne anbefales til alle dere faktaorienterte der ute! Med utgangspunkt i ti kart undersøker den britiske forfatteren og journalisten Tim Marshall fortid, nåtid og framtid for å forklare hvordan geopolitikk er avgjørende for å forstå historien. F.eks. får du svar på hvorfor USA var forutbestemt for å bli en supermakt? Marshall hevder at «kjenner man ikke geografien, vil man aldri få hele bildet.» Boken er gått til topps på salgslistene både i England og Tyskland.

Synne Sun Løes: «MISS» (Aschehoug)

Synne Sun Løes vant Brageprisen for sin ungdomsroman «Å spise blomster til frokost», og nå er hun ute med en aktuell roman for ungdom om press og prestasjonskrav. Forfatteren har i jobben som sykepleier og samtaleterapeut ofte møtt ungdommer som blir sendt i terapi av foreldre som vil «fikse» dem, av den enkle årsak at de er annerledes eller ikke passer inn i malen. Boken MISS handler om 16 år gamle Ea - som er akkurat en slik jente.

