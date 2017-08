Store artister trekker seg fra ny festival i Molde

Alle stjernene melder avbud.

I helgen skulle festivalen Skyhøyt sparkes i gang i Molde.

Et døgn før første konsert er det imidlertid klart at programmet nå er ribbet til beinet.

I en pressemelding meldes det at både Vazelina Bilopphøggers, Nico & Vinz, Röyksopp, Matoma, Matilda, Ine Hoem, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, El Cuero og Kvelertak nå trekker seg fra festivalen.

Den er sendt ut av bookingbyråene Atomic Soul, Amber Booking, TimeOut Agency og JS Artist.

DROPPER: Kvelertak. Foto: TROND SOLBERG

Årsaken som oppgis: Manglende betaling og gjennomføringsevne.

Ikke hverdagskost



– Bookingbyårene har gjort alt de har kunnet for å komme arrangøren i møte, og har den siste tiden forsøkt å finne løsninger som muliggjør gjennomføring. Det er nå dessverre konkludert med at dette rett og slett ikke kan la seg gjøre, heter det i pressemeldingen.

AVLYSER: Nico & Vinz. Foto: HELGE MIKALSEN

Bjørnar Paulsen, daglig leder i Atomic Soul Booking, understreker at byråene er lei seg for situasjonen som har oppstått.

– Situasjonen vi nå har vært oppe i er ikke hverdagskost for oss, og avgjørelsen vi måtte ta satt langt inne.

Endringsplan



Romsdals Budstikke har fått en kort kommentar fra festivalsjef Pål Henning Ilstad i Skyhøyt:

UTE: OnklP. Foto: THERESE ALICE SANNE

– Vi jobber med en endringsplan.

Ifølge lokalavisen har festivalen slitt med billettsalget, og vært nødt til å flytte til et annet område enn det som først var planlagt.

Ilstad hadde like fullt håp om 4000-5000 tilskuere, og meldte i forkant av avlysningene at publikum i Molde ikke har for vane å kjøpe billetter på forhånd.

– Jugendfest i Ålesund startet også et sted. De begynte med et par tusen det første året de også. Det er ikke unormalt, hevdet han overfor NRK tidligere i dag.