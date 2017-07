Machine Gun Kelly skal ha røyket cannabis på Slottsfjell-scenen

– Uakseptabelt, mener festivalsjef.

Torsdag kveld sparket Slottsfjellfestivalen i gang i Tønsberg. Senere samme kveld sto artisten Colson Baker alias Machine Gun Kelly på scenen.



Artisten ba om å få marihuana fra scenen. Deretter gikk han av scenen og skal ha tatt med seg det som skal ha vært en «joint» opp igjen.

– Fuck yes, Norway! Vi har roser og weed, to av de beste plantene skapt på planeten jorden. Jeg røyker weed på et fjell i Norge og ser på et vann, mann, sa han etter at han angivelig skal ha fått en joint fra publikum.



Det får festivalsjef Christoffer Rød til å reagere. Han er ikke kjent med hendelsen da VG tar kontakt, men sier han vil sjekke opp i saken med en gang.

– Vi har en klar og tydelig profil på at vi tar avstand fra bruk av narkotika, oppfordring til det. Det er uakseptabelt, sier han.

Rød forteller videre at det er stor tilstedeværelse fra politi med narkotikahunder på festivalen.

– Det er utrolig dumt av en artist å proklamere en sånn melding, og angivelig røyke en joint på scenen. Det er ukult, sier Rød.

Politiet er også til stede på festivalen. Det er så langt ikke vært noen alvorlige hendelser på festivalen torsdag kveld.

– Det er ikke kommet meldinger om narkotikabruk så langt i kveld. Patruljen der oppe er klar over hendelsen og prioriterer det sammen med andre oppgaver, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, til VG.

Machine Gun Kelly står blant annet bak låten «Bad Things» som han slapp sammen med tidligere Fifth Harmony-medlem, Camila Cabello. Rapperen gjorde seg først bemerket da han ble den første rapperen som vant amatørkvelden på Apollo Theater i Harlem i 2009.

