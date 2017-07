Machine Gun Kelly anmeldt for å ha røykt cannabis på Slottsfjell-scenen

– Uakseptabelt, mener festivalsjef.

Torsdag kveld sparket Slottsfjellfestivalen i gang i Tønsberg. Senere samme kveld sto artisten Colson Baker alias Machine Gun Kelly på scenen.



Artisten ba om å få marihuana fra scenen. Deretter gikk han av scenen og skal ha tatt med seg det som skal ha vært en «joint» opp igjen.

– Fuck yes, Norway! Vi har roser og weed, to av de beste plantene skapt på planeten jorden. Jeg røyker weed på et fjell i Norge og ser på et vann, mann, sa han etter at han angivelig skal ha fått en joint fra publikum.



Festivalsjef – Uakseptabelt

Hendelsen får festivalsjef Christoffer Rød til å reagere. Han er ikke kjent med hendelsen da VG tar kontakt, men sier han vil sjekke opp i saken med en gang.

– Vi har en klar og tydelig profil på at vi tar avstand fra bruk av narkotika, oppfordring til det. Det er uakseptabelt, sier han.

Rød forteller videre at det er stor tilstedeværelse fra politi med narkotikahunder på festivalen.

– Det er utrolig dumt av en artist å proklamere en sånn melding, og angivelig røyke en joint på scenen. Det er ukult, sier Rød.

Artisten er nå politianmeldt for å ha røykt cannabis.

– Artister er rollemodeller, så dette er ikke bra i det hele tatt. Uansett hvem som røyker narkotika er det ikke bra, og denne saken vil bli behandlet som en hvilken som helst annen narkotikasak, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Vestfold politidistrikt til NTB.

Skal følge saken



Politiet er også til stede på festivalen. Anmeldelsen vil bli behandlet videre av politiet ved Tønsberg politistasjon fredag

– Det er ikke kommet meldinger om narkotikabruk så langt i kveld. Patruljen der oppe er klar over hendelsen og prioriterer det sammen med andre oppgaver, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, til VG tidlig torsdag kveld.

Machine Gun Kelly står blant annet bak låten «Bad Things» som han slapp sammen med tidligere Fifth Harmony-medlem, Camila Cabello. Rapperen gjorde seg først bemerket da han ble den første rapperen som vant amatørkvelden på Apollo Theater i Harlem i 2009.

