Festivalbetaling koster dyrt

Festivalsjefer mener kontantfri betalingsløsning er best selv om det koster dyrt.

De siste årene har stadig flere festivaler innført betalingsløsninger med egne betalingsbrikker. Dette tvinger festivalgjengerene til å sette penger inn på en betalingsbrikke som kun brukes på festivalen.

Om du setter inn pengene via en app får du automatisk refundert ditt resterende beløp. Om du setter inn penger på selve festivalen må betalingsbrikken registreres på nett i etterkant.

Slottsfjellfestivalen, Vinjerock og Stavernfestivalen er blant festivalene som har tatt i bruk tjenesten Intellipay. Denne tjenesten fungerer ved at det er en brikke som sitter fast på festivalbåndet du får rundt armen.



Før du i det hele fikk bruke en eneste krone inne på festivalområdet på måtte armbåndet fylles opp.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Det er enkelt å bruke, og det gir så korte køer som mulig, sier Johannes Lund, daglig leder for Slottsfjellfestivalen.

På Slottsfjellfestivalen var det et etableringsgebyr på 50 kroner, som ifølge Johannes Lund, daglig leder på Slottsfjellfestivalen, utelukkende gikk til å dekke kostnader for å bruke systemet.



– Det er faktiske kostnader vi har for å bruke tjenesten, sier Lund til VG.

Kan være dyrt



På Stavernfestivalen kostet etableringen av betalingstjenesten 59 kroner, og beløpet kunne ikke refunderes. For at de resterende pengene skal kunne føres tilbake til din konto koster det fem kroner. Beløp under ti kroner refunderes ikke.

Det betyr at for hver eneste betalingsbrikke som registreres koster det minst 64 kroner, ofte opp mot 74 kroner.

Festivalsjef for Stavernfestivalen, Brynjar Løkke, anslår at rundt 10.000 mennesker valgte å benytte seg av betalingstjenesten under Stavernfestivalen for to uker siden. Det betyr at festivalgjengere kan ha betalt så mye som 740.000 kroner for tjenesten, i tillegg kommer beløp folk ikke velger å føre tilbake.



– Det er mye penger, men anlegget koster en god del mer. Det anlegget som skal til er mye større enn hva folk ser for seg. Det kommer inn folk med himla mye utstyr, sier Løkke til VG.

Festivalsjefen forteller at han har gode erfaringer med systemet, og at det ikke ville vært et alternativ å gå tilbake til betaling med kort og kontanter.



Om du besøkte festivalen og kun ønsket å kjøpe deg et glass vann kunne det ende med å koste deg så mye som 105 kroner.



– Det kan bli uheldige tilfeller. Skal du ha et glass vann er ikke dette noe godt system, men ser vi på helheten er jeg helt sikker på at dette er et gode for publikum, sier Løkke og peker på mindre kø og mulighet for refusjon.

Tar regningen selv



Hos Vinjerock-festivalen som går av stabelen i helgen har de derimot bestemt seg for å ta hele Intellipay-regningen selv.

– Vi dekker gebyrene selv. Vi har hatt mange runder på det, og det skal være lett for publikum å få tilbake pengene sine. Det er viktig for oss at det skal funke bra for oss og for publikum, sier festivalsjef for Vinjerock, Julie Forchhammer og legger til:

– Vi har ingen gebyr for å opprette konto, refusjon koster ingenting og vi har ikke noe minstebeløp. Det føler vi er det er det riktige å gjøre, og det er jeg helt sikker på at publikum gjør også.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Intellipay.



Storfestival holder fast ved bankkort



På Øyafestivalen har de ifølge PR-sjef Jonas Prangerød alltid ment at det mest effektive er å betale med vanlig bankkort.

– Vi har ikke likt det at man må betale for å få lov å bruke penger. Vi har ikke problemer med køer forbundet med bruk av bankkort heller, sier Jonas Prangerød, PR-sjef for Øyafestivalen.

Han forteller at de har fått tilbud fra flere betalingstjenester, men at de gått for normalt bankkort og holdt fast ved det.

– Med vanlig bankkort slipper vi administreringen og all usikkerhet. Da leverandørene solgte det inn tidligere, var det med lovord om at opp til flere hundre tusen kunne tilfalle oss fordi folk ikke tok ut pengene igjen. Det var et argument vi likte dårlig. Vi syns ikke vi har noe krav på penger bortsett fra det de har lyst til å kjøpe hos oss, sier han.