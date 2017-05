Enkens rørende avskjedsbrev til Chris Cornell

– Jeg vet at du kommer tilbake til meg og jeg venter på deg, skriver enken Vicky i sitt avskjedsbrev til ektemannen som ble offentliggjort natt til torsdag. I morgen skal han begraves.

Brevet som i sin helhet er offentliggjort i Billboard starter slik:

«Til min gode, nydelige Christopher

Du var den aller beste far, ektemann og svigersønn. Din tålmodighet, empati og kjærlighet kom frem gjennom alt.

Du har alltid sagt at jeg reddet deg, at du ville ikke vært i live, hadde det ikke vært for meg. Det gledet mitt hjerte å se deg lykkelig, levende og motivert»

VGs kommenator om dødsfallet: Hoderystende trist

Vicky og Chris Cornell var gift i 13 år og de har to barn på 11 og 12 år sammen. Vicky har fortalt at på 17. mai var ektemannen sammen med barna sine på dagtid, før han fløy til Detroit for å spille det som ble hans siste konsert. Vokalisten i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, ble funnet død på hotellrommet etter konserten.

Ifølge foreløpige medisinske undersøkelser tok sangeren sitt eget liv. Dette har imidlertid blitt avvist av familien, og enken har blant annet uttalt at han kan ha tatt mer av en reseptbelagt antidepressiva-medisin enn foreskrevet.

Fikk du med deg? Kjente artister sørger over tapet av Chris Cornell

«Jeg er så lei meg for at jeg ikke skjønte hva som skjedde med deg den natten. Jeg er så lei meg for at du var alene og jeg vet at du ikke var deg selv, min kjære vakre Christopher. Det vet barna dine også, så nå kan du hvile i fred», skriver Vicky Cornell videre i avskjedsbrevet.

Den 52 år gamle sangeren og musikeren skal gravlegges under en privat seremoni på Hollywood Forever Cemetery i morgen fredag.

«Du hadde rett da du sa at vi var sjelevenner. Det heter at spor som har krysset hverandre, skal krysse hverandre igjen. Jeg vet at du kommer tilbake for å finne meg - og da er jeg her og venter på deg», avslutter Vicky Cornell.