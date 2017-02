Lisa Marie Presley må betale 400.000 i rettsdrama

I oppgjøret etter skilsmissen, må Lisa Marie Presley betale 420.000 kroner for eksmannens advokatutgifter.

Skilsmissen i fjor sommer var av det bitre slaget, og nå er Elvis-datteren (49) og Michael Lockwood (55) i retten.

Bakgrunn: Lisa Marie i heftig krangel med eksmann

Tidligere denne uken siterte blant annet, TMZ, Fox, People og ABC News, ferske rettsdokumenter fra California Superior Court, hvor Presley angivelig beskylder eksmannen for barnemishandling. I mellomtiden er det Priscilla Presley (71) som nå har omsorgen for det tidligere parets tvillingjenter på åtte år. Det opplyser hun selv på sin egen Facebook-side.

Priscilla: – Michael levde i frykt

PREMIERE: Lisa Marie Presley på premieren av «Mad Max: Fury Road» i Hollywood i mai 2015. Foto: Kevin Winter , AFP

Ifølge E! News avgjorde en dommer onsdag at Lisa Marie må dekke saksomkostningene til eksmannen fram til en eventuell rettssak kan finne sted om fem måneder. Summen skal være 50.000 dollar, eller 420.000 norske kroner, og skal gå til å undersøke hvorvidt en ektepakt paret signerte etter at de giftet seg i 2006, er gyldig.

Hevder han er blakk

Grunnen til at Presley må betale, skal være at Lockwoods advokat hevder at han er uten inntekt og ikke har råd til advokatutgiftene.

Derimot slipper Presley enn så lenge å betale det underholdsbidrag på nær 340.000 kroner i måneden som eksmannen har forlagt.

Les også: Han fant Elvis død

Mens hun ifølge E! News hevder å ha funnet ut at han er i besittelse av urovekkende fotografier av barn, sier hans talsperson at han påstandene gjør ham kvalm.

Både Lisa Marie og Michael var til stede i retten onsdag. Hun skal ha skjult seg bak solbriller mesteparten av tiden.

Presleys advokat skal ha argumentert mot at hun måtte bære utgiftene. Advokaten hevder Presley har gjeld og kun lever på nær 900.000 kroner i måneden som hun får fra farsarven, og at dette hovedsakelig går til barna.

Husker du? Priscilla Presley bekrefter kirurgi-fadese

For Lisa Marie, som var ni år da hennes berømte rockepappa døde, var dette ekteskap nummer fire. Hun var først gift med og fikk to barn med musiker Danny Keough fra 1988-1994, deretter popstjernen Michael Jackson fra 1994-1996, og så filmstjernen Nicolas Cage fra 2002-2004 før hun i 2006 giftet hun seg med Lockwood, som hun fikk de to yngste barna med.

Ifølge advokaten skal Presley nå bo hos datteren Riley Keough.