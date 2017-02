Lisa Marie Presley i heftig krangel med eksmann: Priscilla har barna

Politietterforskningen rundt Elvis-datteren og hennes fraseparerte mann har ført til at bestemor Priscilla tar hånd om tvillingjentene (8).

Lisa Marie Presley (49) brøt med ektemannen Michael Lockwood (55) i fjor sommer, og skilsmissen er av det svært betente slaget.

En rekke amerikanske medier, deriblant, TMZ, Fox, People og ABC News, siterer ferske rettsdokumenter fra California Superior Court, hvor Presley angivelig beskylder eksmannen for barnemishandling.

Hun hevder angivelig i rettspapirene at hun er «sjokkert, skrekkslagen og kvalm» over at politiet skal funnet hundrevis med det som beskrives som «upassende bilder» på Lockwoods elektroniske utstyr.

Nekter skyld



Lockwoods advokat Jeff Sturman avviser beskyldningene og sier det ikke finnes bevis. Han beskriver Presleys påstander som usanne, og som et forsøk på å sverte Lockwoods rykte i en bitter omsorgsstrid.

BRUDD: Michael Lockwood og Lisa Marie Presleypå en prisutdeling i 2012. Foto: AP

Paret giftet seg i 2006 og har tvillingdøtre på åtte år sammen. Presley søkte om skilsmisse i juni i fjor og krever full omsorg for tvillingene, og at Lockwood kun får samvær under tilsyn.

Saken sendt videre



Politiet i Beverly Hills har bekreftet overfor blant annet People at de har etterforsket påstander om barnemishandling i Presley-familien siden i fjor sommer, og at de har gjort flere beslag i en bolig – uten at de har utdypet hva slags funn det dreier seg om. Politiet har heller ikke bekreftet overfor pressen at det er Lockwood som etterforskes.

Dokumentene ble nylig sendt over til politietaten Bureau of Investigation i Tennessee, som etterforsker videre, men som presiserer at det ikke er opprettet en formell sak.

Hos mormor

Rettsdokumentene opplyser også om at parets barn nå er tatt hånd om av andre, og det er her Lisa Marie Presleys mor kommer inn i bildet. Det er nemlig Priscilla Presley (71) som nå har omsorgen for de to jentene. Det opplyser hun selv om på sin egen Facebook-side.

LYKKELIGERE TIDER: Elvis Presley og Priscilla med nyfødte Lisa Marie i 1968. Foto: AP

Der forsikrer hun at barna ikke er satt i fosterhjem, som enkelte medier har rapporter, og «at det kommer de heller aldri til å bli»

«Det er mye forvirring, oppstandelse og bekymring hos alle på grunn av alle rykter som sirkulerer», skriver hun og legger til:

«Jentene er hos meg, og det vil de fortsette med til alt har løst seg».

Hun takker samtidig alle for velment støtte.

71-åringen, som var gift med Elvis Presley fra 1967 til 1973, har også postet et bilde av barnebarna som koser seg i hennes svømmebasseng.

Lisa Marie Presley, som var ni år da hennes berømte rockepappa døde, setter nå punktum for ekteskap nummer fire. Hun var først gift med musiker Danny Keough fra 1988-1994 (og fikk to barn med ham), deretter popstjernen Michael Jackson fra 1994-1996, og så filmstjernen Nicolas Cage fra 2002-2004.

To år senere giftet hun seg med Lockwood, som hun fikk de to yngste med.

Til tross for at hun arvet en millardformue etter Elvis, skal Lisa Marie slite økonomisk, skriver E! Online og sikter til de nevnte rettsdokumentene.

