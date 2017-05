Eagles saksøker Hotel California

Bandet raser mot Mexico-hotellet som de mener skor seg på deres berømte hitlåt fra 1976.

Eagles gikk mandag rettens vei i Los Angeles med søksmål mot eierne av Hotel California i den meksikanske landsbyen Todos Santos i Baja California Sur. Det verdensberømte bandet hevder at hotellet har tatt navnet uten å spørre dem om tillatelse.

Ifølge medier som Rolling Stone, Huffington Post, Washington Post hevder Eagles i søksmålet at hotellet bevisst legger opp til å la gjestene tro at det er en forbindelse mellom hotellet, bandet og den legendariske popballaden «Hotel California», som de lanserte for 41 år siden.

«Og det er feil», heter det i søksmålet.

– «Hotel California» er ikke bare en hitlåt eller navnet på Eagles' mest suksessrike album. Det er selve essensen av bandet, sier advokat Laura Wytsma.

Ifølge rettspapirene reagerer bandet på at hotellet selger T-skjorter og andre artikler med tittelen på. Hotellet spiller angivelig den gamle Eagles-klassikeren og andre av gruppas låter gjennom et høyttaleranlegg som går ut til alle rommene.

Eagles, som ble dannet i Los Angeles tidlig på 70-tallet, viser til at gjestene i sine nettanbefalinger av hotellet er forvirret over det de er usikre på er en kobling til popbandet.

1977: Eagles-medlemmene i 1977. Fra venstre Don Henly, Joe Walsh, Randy Meisner, Glenn Frey og Don Felder. Foto: Anonymous, AP

Det gjør ikke musikerne mildere stemt at hotellet skal ha søkt det amerikanske patentkontoret om å varemerke navnet.

Hotelleierne har så langt ikke kommentert søksmålet.

Når sant skal sies, ble hotellet døpt Hotel California da det åpnet dørene første gang i 1950 – altså var de først ute. Men siden har det skiftet navn en rekke ganger. Et kanadiske ektepar som kjøpte hotellet i 2001, bestemte imidlertid å ta det opprinnelige navnet i bruk igjen.

Eagles gikk hver til sitt i 1980 etter store interne stridigheter. De ble gjenforent i 1994 og ga ut sin siste plate med nye sanger for ti år siden. Se terningkast her.

Bandet spilte for flere tusen norske fans både i Oslo og Stavanger sommeren i 2011, da med medlemmene Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh og Timothy B. Schmit. Frey døde i januar i fjor etter lang tids sykdom.

