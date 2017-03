Rod Stewart beklager «henrettelses»-video på instagram

Rod Stewart har gått ut og beklaget på det sterkeste etter at han ble filmet i det som ser ut som en etterligning av IS-henrettelse.

Det skriver en rekke internasjonale medier, deriblant engelske Telegraph og Independent, som også har publisert klippet.

Opptaket ble gjort i ørkenen utenfor Dubai og publisert på instagram av hans kone. modellen Penny Lancaster. Klippet som ble publisert torsdag og som nå er fjernet, er gjort i forkant av en World Tour-konsert som den 72 år gamle rockeren hadde samme kveld i Dubai.

Videoen viser ekteparet Stewart sammen med venner og musikere som åpenbart er i godt humør og hygger seg ute i sanddynene. Plutselig oppmuntrer Stewart en av de andre i selskapet til å sette seg på knærne i sanden og gjør bevegelser hvor det ser ut som om han skal kutte av ham hodet. Det gjør han på en måte som har gitt mange mennesker klare assosiasjoner til virkelige henrettelser som IS har utført og behørig kringkastet.

– Vi etterlignet Beatles og Abby Road først, som gikk over i en spontan «Game of Thrones» - lek. Dette har forståelig nok blitt misoppfattet og jeg beklager på det sterkeste overfor de som er blitt krenket av dette, heter det i en uttalelse fra Rod Stewart.

Telegraph skriver at Penny Lancaster åpenbart heller ikke hadde sett at videoen kunne gi assosiasjoner til IS da hun publiserte den med en undertekst hvor det heter at her krysser Rod Stewart band en sanddyne i beste Beatles-stil.

Andre bilder som Penny Lancaster har har publisert fra den samme utflukten er av en langt mer uskyldig karakter der paret sitter og hygger seg i sanden.