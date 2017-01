Stiller opp for Trump: 3 Doors Down og Toby Keith

Flere artister er klare for å opptre på innsettelseseremonien til påtroppende president Donald Trump.

Mens president Obama hadde to stjernespekkede innsettelseseremonier, har det etter valget av Trump versert rykter om at flere store stjerner har takket nei til å stille opp.

Fredag lanserte innsettelseskomiteen flere nye artistnavn til konserten som avholdes i The Lincoln Memorial i Washington 19. januar, dagen før Trump tas i ed.

Countryartistene Toby Keith og Lee Greenwood, Broadway-sangeren Jennifer Holliday og rockebandet 3 Doors Down er nå med på plakaten i tillegg til country-rapper Cowboy Troy, countrybandet Big & Rich, The Piano Guys, Radio City Rockettes, The Mormon Tabernacle Choir og 16-årige «Amerikanske Talenter»-vinner Jackie Evancho.

STILLER: 3 Doors Down, her avfotografert i New York i 2001, året etter at de hadde hiten «Kryptonite». Foto: Jim Cooper , AP

Også Hollywood-veteran Jon Voight stiller opp på arrangementet, og det vil være fyrverkeri og opptredener av militære musikkorps, ifølge Hollywood Reporter.

– Påtroppende president Trump har gjort det klart at denne innsettelsen er av, med, og for det amerikanske folket. Den 58. innsettelsen skal feire amerikansk arv og historie, samtidig som den staker ut kursen mot en lysere og bedre fremtid for alle amerikanere, uttalte komitéleder Tom Barrack i en pressemelding.

På president Obamas tilsvarende konsert i 2009, stilte stjerner som Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Garth Brooks, U2, Usher, Stevie Wonder, Denzel Washington og Tom Hanks, ifølge CNN. I forbindelse med innsettelsen i 2013 opptrådte blant andre Beyoncé, Usher, Kelly Clarkson, Katy Perry, Alicia Keys og John Legend.

Enkelte av artistene som skal opptre for Trump har uttrykt bekymring for deltakelsen.

– Sett utenfra ser det ut som Mormon Tabernacle Choir støtter tyranni og fascisme ved å synge for denne mannen, sa kormedlem Jan Chamberlin, ifølge Rolling Stone.

STILLER: Country-rapper Cowboy Troy, her avbildet i Nashville i 2005 i forbindelse med den første singel «I Play Chicken with the Train» Foto: John Russell , AP

Medlemmer av Radio City Rockettes skal ha følt seg tvunget til å delta, ifølge The Wrap og BroadwayWorld.

Toby Keith, derimot, forsvarer sin deltakelse:

– Jeg beklager ikke at jeg opptrer for vårt land eller militære. Jeg har opptrådt på arrangementer for de tidligere presidentene Bush og Obama og over 200 ganger for troppene i Irak og Afghanistan gjennom United Service Organizations, sier artisten i en uttalelse gjengitt av Rolling Stone.

Donald Trump er kjent for sine mange nedsettende tvittermeldinger om berømtheter, nå senest etter Golden Globe, da han hevdet at Meryl Streep er en av Hollywoods mest overvurderte skuespillere.

Tidligere har han også kalt Barack Obama, programleder Jon Stewart, komiker Jerry Seinfeld, tidligere president Bill Clinton og samtlige skuespillere og produsenter i TV-serien «Hamilton» for oppskrytt.

Flere kjente artister og skuespillere skal ha takket nei til å delta, og Trump skrev 23. desember på Twitter:

«Alle de såkalte «A-kjendisene» vil ha billetter til innvielsen, men se hva de gjorde for Hillary, INGENTING. Jeg vil ha FOLKET!».

Ifølge CNN skal blant annet Beach Boys og Elton John ha blitt bedt om å opptre, uten at de så langt står på programmet.