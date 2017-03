Jackie (16) vil snakke Trump til rette

Hun sang for Donald Trump under president-innsettelsen, nå krever «America's Got Talent»-vinneren Jackie Evancho (16) et møte med presidenten.

Hun vil fortelle ham hva det betyr for hennes søster som er transkjønnet at Trump har opphevet det såkalte toalett-direktivet.

16-åringen, ble kjent for amerikanske TV-seere gjennom «America's Got Talent» da hun bare var ti år. Hun fremførte nasjonalsangen «The Star-Spangled Banner» under den høytidelige seremonien 20. januar.

– Jeg er så beæret over å få synge for presidenten. Det er stort for meg. Jeg gleder meg veldig, jeg vet det blir fantastisk, sa Jackie i forkant av innsettelsen ifølge ABC News.

Men nå har pipen fått en annen lyd etter at Trump i februar opphevet Obamas direktiv som tillater transelever å bruke det toalettet de selv ønsker. Jackie reagerte med sinne og frustrasjon, men brukte sosiale medier for hva det var verdt – og utfordret president Donald Trump til et møte.

– Jeg vil fortelle ham om noen av de grusomme opplevelsene min søster har hatt som en følge av at hun er transkjønnet. Målet er å sette transkjønnedes situasjon på agendaen og som kan resultere i en lov som kan beskytte min søster og andre som er i hennes situasjon, sier Jackie Evancho ifølge Yahoo.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus like etter direktivet ble opphevet, har Trump sagt at han vil møte Jackie og hennes søster. Men foreløpig er det ikke satt noen konkret dato for møtet.

Bakgrunnen for «toalettloven» er at delstaten Nord-Carolina i fjor vedtok en lov som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.

Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.

Loven skapte enorm debatt over hele landet. Delstaten fikk da pålegg fra sentrale myndigheter om å omgjøre den.

I stedet valgte delstaten å saksøke myndighetene. Obama-administrasjonen svarte med motsøksmål for å få en domstol til å erklære loven for diskriminerende.

Barack Obama ga i mai beskjed om at alle skoler skal la transkjønnede benytte de toalettene som stemmer overens med det kjønnet de identifiserer seg med, ikke det kjønnet de er født med.

Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.

Men i februar ble Obamas direktiv opphevet og i et brev sendt til landets offentlige skoler begrunner Trumps administrasjon beslutningen med at det tidligere direktivet skapte forvirring, som igjen førte til rettssaker.