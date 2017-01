Bruce Springsteen-coverband trekker seg fra feiring av Donald Trump

En ting er ikke å få The E Street Band. USAs nye president får ikke engang The B Street Band.

Mangelen på prominente artister til seremonien hvor Donald Trump innsettes som USAs 45. president har vært mye omtalt.

Men det er ikke bare arrangementet på fredag som får begrenset stjerneglans rundt seg.

Den siste uken har Bruce Springsteen-coverbandet The B Street Band fått mye omtale i USA, etter det ble kjent at de skulle spille på New Jersey Inaugural Ball torsdag.

INGEN ARTISTMAGNET: Donald Trump. Foto: AFP

Arrangementet er en partiuavhengig feiring av maktovertakelsen, og finner sted etter hvert amerikanske presidentvalg.

The B Street Band spilte der også i forbindelse med Barack Obamas innsettelser i 2009 og 2013.

I kjølvannet av kontroversene rundt Trump har imidlertid mange reagert på The B Street Bands bebudede deltagelse, av flere tolket som støtte til den nye presidenten.

Redd han ble forbannet



The E Street Band-bassist Garry Tallent meldte på Twitter at han håpet det hele var «fake news», eller i det minste en spøk.

Bruce Springsteens forhold til Trump er ikke det beste.

I et intervju med Rolling Stone gikk The B Street Band-sjef Will Forte i helgen ut og understreket at bandet er apolitisk, at de signerte kontrakten allerede i 2013, og at de har familier å forsørge.

– Om jeg har én bekymring, er det at Bruce blir forbannet og ikke får hele historien bak dette, sa Forte.

Nå melder bandet at de har trukket seg fra torsdagens fest.

På sin hjemmeside ber de om unnskyldning overfor både fansen og festkomiteen.

– Vår beslutning er utelukkende basert på vår takknemlighet til Bruce og The E Street Band, heter det der.

The B Street Band kalte seg tidligere Backstreets.

E Street-medlemmene Steven Van Zandt, Max Weinberg, Vini Lopez og avdøde Clarence Clemons har spilt med coverbandet.

Bruce Springsteen har ikke kommentert saken.