16 år gamle Jackie skal synge for Trump – foran hele verden

Donald Trump sliter med å få superstjernene til å opptre når han skal settes inn som president i januar. Men unge Jackie Evanchi stiller opp.

16-åringen, som ble kjent for amerikanske TV-seere gjennom «America's Got Talent» da hun bare var ti år, skal fremføre nasjonalsangen «The Star-Spangled Banner» under den høytidelige seremonien 20. januar.

– Jeg er så beæret over å få synge for presidenten. Det er stort for meg. Jeg gleder meg veldig, jeg vet det blir fantastisk, sier gullstrupen ifølge ABC News.

Ikke første gang

Men det er faktisk ikke første gang sangtalentet opptrer for en president. I 2010, like etter å ha kommet på annenplass i talentshowet, deltok Jackie på julegrantenningen i regi av Barack Obama og Det hvite hus.

2010: Jackie Evancho og Barack Obama for seks år siden. Foto: AFP

Men hun møtte faktisk også Trump det samme året. På 16-åringens egen Facebook-side ligger det et seks år gammelt bilde av henne og finansfyrsten.

Jackie kommer fra Pittsburgh. Hun er den yngste artisten i USA som har solgt til platina – en prestasjon hun kunne skilte med allerede som tiåring.

– Er du sikker på at du ikke er 30 år? var dommer Piers Morgans reaksjon etter å ha hørt tiåringen fremføre «O Mio Babbino Caro».

Både Beyoncé og Aretha Franklin kastet musikalsk glans da Barack Obama ble innsatt som president. Trump har også artistvenner i stjerneeliten, som blant annet rapperen Kanye West. De to hadde et «mystisk» møte i går.

Trumps apparat melder i dag på Twitter at de er svært glad for å kunngjøre at 16-åringen skal delta på innsettelsen på nyåret: