Død rocketrommis slet med tinnitus i 20 år

Nå avdøde Inspiral Carpets-trommeslager Craig Gill slet med tinnitus i 20 år, ifølge kona.

Nyheten om Craig Gills dødsfall kom overraskende på musikkmiljøet i Manchester i fjor. Gill var mest kjent som trommeslager i kultbandet Inspiral Carpets, som Oasis-sjefen Noel Gallagher var roadie for tidlig i karrieren.

Men han arrangerte også rundturer for musikkinteresserte i Manchester med kjente «landemerker» for band som Joy Division, The Smiths og New Order.

Flere rammes: Kristin (38) fikk tinnitus

Etter at han tok sitt eget liv i november i fjor, har hans kone Rose Gill sendt ut en pressemelding, skriver Guardian.

Hun skriver at hun ønsker mer oppmerksomhet rundt tinnitus og menns mentale helse, og oppfordrer folk til å snakke med sine nærmeste dersom de sliter.

– I de siste 20 årene har Craig slitt med tinnitus, noe som skyldes at han ikke beskyttet hørselen i karrieren han elsket mest, som musiker, DJ og musikkfan. Tilstanden plaget ham daglig og han led i stillhet med både søvnmangel og angst, skriver kona.

Les også: Tinnitus er ikke som annen lyd i hjernen

– Hvis du er en som Craig, oppfordrer vi deg til å snakke med dine kjære og fortelle om din smerte.

Bandet har også sendt ut en felles uttalelse etter den rettsmedisinske undersøkelsen, hvor de hyller Craig Gill for hans humor, dyktighet, kjærlighet til musikken og familien.