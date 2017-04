Alzheimersyke Glen Campbell tar farvel med albumet «Adiós»

Glen Campbell ble diagnostisert med Alzheimer i 2011, og nå nærmer det seg slutten.

I juni utgir han sitt siste album, som har fått tittelen «Adiós». I et intervju med avisen The Tennessean forteller kona Kim Campbell at ektemannen er inne i sykdommens siste fase.

– Glens evne til spille, synge og huske tekster, ble etter hvert fortere og fortere redusert etter at han fikk diagnosen – og han skjønte at det begynte å haste med å komme i studio og spille inn denne siste platen dersom det skulle bli noe av. Det var nå eller aldri, skriver hans Kim Campbell på baksiden av omslaget til «Adiós».

Det var People som omtalte denne saken først – og magasinet skriver at innspillingen fant sted høsten 2011, relativt kort tid etter at han fikk alzaheimdiagnosen.

ÅPNE OM SYKDOMMEN: Kim og Glen Campbell har hele tiden vært åpne om alzheimer-diagnosen. Nå forteller hun at ektemannen er gått inn i sykdommens siste fase. Foto: Louis Lanzano , AP

Samtidig bestemte Campbell og kona som han nå har vært gift med i 34 år at han skulle legge opp som musiker i løpet av det neste året.

Men før den tid holdt han en rekke avskjedskonserter. Samtidig som de begge var åpne om diagnosen og begrunnet det med at de ville at publikum skulle vite årsaken dersom Campbell «begynner å rote med tekstene og fremstå forvirret på scenen».

– Jeg vil ikke at folk skal lure på om jeg er full, sa Glen Campbell den gang.

Kim Campbell forteller at de fikk med seg Carl Jackson, som i en årrekke både hadde vært Glen Campells banjospiller og en nær venn, til å hjelpe til under innspillingen.

– Vi gikk gjennom alle sangene Glen opp gjennom årene hadde hatt lyst til å spille inn, men som det av forskjellige årsaker aldri ble noe av. Carl gjorde det musikalske så enkelt som mulig for Glenn, forteller Kim Campbell.

Hun legger ikke skjul på at innspillingen av «Adiós» til tider var hjerteskjærende.

– Det var bare så vidt han klarte å huske tekstene – og Carl måtte hele tiden holde opp ark hvor han hadde skrevet en linje – og viste dem frem én av gangen, sier Kim Campbell.