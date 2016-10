«Dead or Alive»-vokalist død

«Dead or Alive»-vokaslisten Pete Burns døde søndag av hjertesvikt.

Det bekrefter hans manager Facebook.

– Det er med stor sorg vi må meddele at vår alles kjære Pete Burns døde søndag etter et omfattende hjertesvikt, skriver manageren.

BBC skriver at sangeren som er blitt beskrevet som en kryssning mellom Oscar Wilde and Dorothy Parker, ble 57 år gammel. Han er først og fremst kjent for hiten «You Spin Me Round» fra 1985 - og han var også med i Celebrity Big Brother i 2006.

– Hele hans familie er i dyp sorg over tapet av Pete, heter det videre på managerens Facebook-side.

– Jeg er i tårer over Pete Burns bortgang. Han var en av vår tids sanne eksentrikere - og en viktig del av mitt liv, skriver en annen åttitalls-stjerne, Boy George på sin Twitter-konto.

VGs filmanmelder beskrev forøvrig Sean Penn i filmen «This must be the place» som «en avdanket depressiv popstjerne fra 80-tallet - en krysning mellom Robert Smith og Pete Burns - sminket, med femi gange og stemmen en oktav lysere».

Burns som gjennomgikk en rekke plastiske operasjoner, var vel så kjent sitt spesielle utseende, som for musikken fra åttitallet. Men paradoksalt nok døde han bare fire dager før han og bandet skulle slippe et nytt album, skriver Daily Mail.