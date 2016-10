Dagny syk - avlyser konserter

Det nordnorske pophåpet er tvunget til å droppe konserter på grunn av problemer med stemmen.

Dagny Norvoll Sandvik har en lang rekke konserter planlagt, men skriver på Facebook at hun må avlyse og utsette konserter.

Dagny er i samme båt som Mick Jagger, som måtte avlyse Rolling Stones-konsert denne uken

Hun er ikke i stand til å spille under Pitchfork festivalen i Paris og på Paradiso i Amsterdam. Hun skriver også at hun er nødt til å booke om resten av turneen til februar.

Forrige tirsdag varmet hun opp for Justin Bieber før hans konsert på O2 Arena i London.

For noen dager siden var hun tvunget til å avlyse en konsert hun skulle holde i den sørengelske byen Brighton.

Det har vært utrolig tungt å flytte disse konsertene fordi jeg gledet meg så mye for å spille for dere, men jeg ønsker å gi dere en så bra konsert som mulig. Jeg jobber nå med en stemmecoach og noen flinke leger slik at jeg skal bli i stand til å synge live snart igjen, skriver hun.

