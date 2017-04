Cuba Gooding Jrs far funnet død i bil

Den Oscar-vinnende skuespillerens far, soulsangeren Cuba Gooding Sr. er død, 72 år gammel.

Den tidligere lederen av soulgruppen The Main Ingredient og far til Oscar-vinneren Cuba Gooding Jr. ble funnet i en bil i Woodland Hills i California. Det skriver ABC.

Politiet etterforsker for å finne dødsårsaken, men det skal ikke være umiddelbar mistanke om at han ble drept.

I bilen skal det ha blitt funnet flere flasker alkohol, og brukerutstyr for narkotika, men politiet har ikke gått i detalj på dette punktet, skriver ABC.

Politiet sier det later til at Gooding Sr. døde enten av naturlige årsaker eller en narkooverdose, men de avventer rapporten fra obduksjonen.

Vitner skal ha sett bilen parkere på stedet tidlig om morgenen, og da noen så en bevisstløs person i bilen ble politiet tilkalt. De ankom klokken ett om formiddagen og forsøkte gjenoppliving, men erklærte mannen død på stedet.

Gooding Srs gruppe The Main Ingredient hadde sine to største hits, «Everybody Plays The Fool» og «Just Don’t Want to be Lonely» tidlig på 70-tallet.

Sønnen Cuba Gooding Jr. var sist å se i TV-serien om OJ Simpson, «American Crime Story: The People v. O. J. Simpson»