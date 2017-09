Countrystjerne omkom i helikopterstyrt

Troy Gentry, den ene halvdelen av duoen Montgomery Gentry er død etter en helikopterstyrt.

Troy Gentry døde etter at helikopteret han satt i krasjet i New Jersey fredag. Det bekrefter plateselskapet hans ifølge Variety.com. Gentry ble femti år gammel.

Gentry var på vei til en konsert i Medford i New Jersey, og det var i nærheten av denne byen helikopteret styrtet.

STYRTET VED FLYPLASSEN: En av hjelpemannskapene ved siden av helikopteret som styrtet like ved flyplassen Flying W i Medford, New Jersey. AP

Piloten døde også i ulykken, ifølge NJ.com. Helikopteret styrtet like i nærheten av rullebanen, skriver samme nettsted.

Politisjefen i Medford, Richard Meder sier de fikk en melding om et helikopteret i trøbbel, og da de kom til stedet ble de vitne til at helikopteret styrtet på et jorde rett sør for flyplassen.

En av de to i helikopteret ble reddet ut, men han døde av skadene etter å ha blitt fraktet til sykehus.

Countryduoen Montgomery Gentry debuterte i 1999, og vant prisen for årets nykommer under American Music Awards. Flere av singlene deres har nådd helt til topps på den amerikanske countrytopplisten, deres siste nummer én var «Roll With Me» i 2008.