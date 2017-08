Countryartisten Glen Campbell er død

Gitaristen og sangeren Glen Campbell er død. Han ble 81 år gammel.

Ifølge CNN var det Campbells familie som meldte om dødsfallet på Facebook tirsdag:

«Det er med tyngst mulig hjerte vi meddeler at vår elskede ektemann, far, bestefar og legendariske sanger og gitarist, Glen Travis Campbell er gått bort (…) etter en lang og tapper kamp mot Alzheimers sykdom», skrev familien i en uttalelse.

Campbell er mest kjent for flere country-inspirerte hits fra midten av 60-tallet til sent på 80-tallet, som «Gentle on My Mind», «Rhinestone Cowboy», «Galveston» og «The Hands That Rock the Cradle».

Låtene ble spilt på både pop- og countrykanaler, og «Rhinestone Cowboy» og «Southern Nights» gikk helt til nummer én på Billboard Hot 100.

FAMILIEN: Glen Campbell med sønnen Cal (t.v.) og kona Kim på Grammy-prisutdelingen i februar 2000. Foto: Lucy Nicholson , AFP

Campbell ble diagnostisert med Alzheimers i 2011, og i april fortalte kona Kim Campbell at sykdommen var inne i siste fase.

Så sent som i juni utga han sitt siste album, «Adiós», spilt inn høsten 2011, like etter diagnosen.

– Glens evne til spille, synge og huske tekster, ble etter hvert fortere og fortere redusert etter at han fikk diagnosen – og han skjønte at det begynte å haste med å komme i studio og spille inn denne siste platen dersom det skulle bli noe av. Det var nå eller aldri, skriver kona på omslaget til platen.

Hun legger ikke skjul på at innspillingen av «Adiós» til tider var hjerteskjærende.

– Det var bare så vidt han klarte å huske tekstene – og Carl måtte hele tiden holde opp ark hvor han hadde skrevet en linje – og viste dem frem én av gangen, sa Kim Campbell til The Tennessean i mars.

DEN GANG: Glen Campbell med blinde Jose Feliciano i Hollywood februar 1969 Foto: , AP

Campbell var også kjentfra TV og «The Glen Campbell Goodtime Hour» mellom 1969 og 1972.

Han var født i Delight i Arkansas 22. april 1936, som den syvende sønn i huset - faren skal også ha vært den syvende sønnen i sitt kull. Han lærte å spille gitar på en gitar til fem dollar han fikk av faren, og han fikk gitaropplæring av onkelen. Da Campell var i tenårene flyttet familien til Houston, og Glen reiste for å spille med onkelens band, Dick Bills and the Sandia Mountain Boys. Senere dannet han gruppen Western Wranglers, før han ble soloartist.

I 1960 spilte han mot John Wayne i filmen «True Grit».