Beyoncé avlyser festivalkonsert etter råd fra legen

Den kommende tvillingmoren har fått beskjed fra legene om å holde seg i ro.

Popstjernen Beyoncé Knowles-Carter (35), som er gravid med tvillinger, skulle være et av de store trekkplastrene til årets Coachella-festival i California i april.

Men torsdag kom nyheten om at Beyoncé avlyser festivalkonserten. Det er popstjernens leger som har satt en stopper for opptredenen.

«Etter råd fra hennes leger om å ha en mindre travel timeplan de kommende månedene, har Beyoncé besluttet å ikke opptre på Coachella 2017», skriver festivalen på sin egen Facebook-side.

Samtidig skriver festivalen at Beyoncé vil utsette opptredenen til neste år, og at hun vil være en av festivalens hovedartister i 2018.

Dette skulle være Beyoncés første opptreden på Coachella-festivalen, og hun skulle holde konsert to helger i april.

En måned etter at hun ble annonsert som Coachella-artist, kom nyheten om at hun venter tvillinger med ektemannen Jay Z (47). Paret har fra før av datteren Blue Ivy (5).

Da Beyoncé delte gravidmagen på Instagram, begynte fansen å spekulere om hun ville avlyse festivalkonsertene.

Ifølge E News' kilder hadde Beyoncé planlagt å gjennomføre konsertene, men hun ville lytte til hva legene hadde å si.

For to uker siden sto hun på scenen under prisutdelingen Grammy Awards.

Billboard skriver at billettprisene til årets Coachella-festival har gått ned med 12 prosent etter at Beyoncé avlyste. Musikknettsiden omtaler festivalen som verdens største og mest lønnsomme festival. Kendrick Lamar og Radiohead er to av trekkplasterne på årets festival.