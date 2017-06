Chris Cornells enke knust over den endelige obduksjonsrapporten

Chris Cornell hadde syv ulike medikamenter i kroppen da han døde. Likevel er det hevet over enhver tvil at stjernen tok sitt eget liv.

Den ferske obduksjonsrapporten bekrefter at rockerens død skyldes selvmord, og at «narkotika ikke var medvirkende årsak», skriver Rolling Stone.

Rettsmedisinerne avdekket imidlertid syv ulike medikamenter i Chris Cornells kropp, deriblant den angstdempende medisinen Ativan. Likevel holder de fast ved at «disse stoffene ikke spilte noen rolle» i det tragiske utfallet.

Under ett døgn etter Cornells bortgang natt til 18. mai, opplyste politiet om at alt tydet på selvmord, etter at stjernen var blitt funnet død på et hotellrom i Detroit. Enken Vicky Karayiannis uttalte raskt at tragedien for henne var helt uforklarlig.

«Jeg håper at videre medisinske undersøkelser vil gi ytterligere detaljer. Jeg vet at han elsket våre barn, og han ville aldri såret dem med vilje ved å ta sitt liv», uttalte hun og antyddet samtidig at han kan ha hatt sviktende dømmekraft på grunn av medikamentbruk.

2013: Chris Cornell i Toronto. Foto: REUTERS

– Det ødelegger oss

Selv om hun nå har fått bevis for at ektemannen hadde tatt piller før han døde, er det med stor sorg og fortvilelse Karayiannis tar imot utfallet av obduksjonen.

«Etter så mange år uten rus, ser det ut som om at et øyeblikk med fryktelig dårlig dømmekraft totalt har påvirket sinnstilstanden hans. Tydeligvis var det noe som gikk fullstendig galt. Barna og jeg er sønderknust, og det ødelegger oss å vite at dette øyeblikket ikke kan gjøres om», skriver Karayiannis i en uttalelse til bladet People.

«Mange av oss som kjente Chris godt, la merke til at han ikke var seg selv de siste timene, og at noe overhodet ikke stemte», fortsetter hun – og takker samtidig for den strømmen av kjærlighet de har fått.

«Nå vil vi hjelpe andre for å forebygge at slike tragedier skjer».

BEGRAVELSEN: Enken Vicky Karayiannis. Foto: AP

Hadde nettopp opptrådt

Rockestjernen døde bare timer etter at han sto på scenen i Detroit med bandet Soundgarden. Han ble 52 år gammel og har etterlatt seg tre barn på 11, 12 og 16 år.

Enken har tidligere forklart at hun ble svært bekymret da hun snakket med Cornell på telefon etter konserten. Hun merket at han snakket grøtete, og han skal ha fortalt henne at han muligens hadde tatt en eller to Ativan-pille for mye.

Hun kontaktet sikkerhetspersonell ved hotellet, og kort etter var tragedien et faktum. Cornell ble erklært død på stedet.

Hollywood-stjernen Brad Pitt, artisten Pharrell Williams og en lang rekke andre celebriteter var blant de fremmøte da Cornell ble gravlagt i en privat sermoni i Hollywood Forever Cemetery fredag for litt over en uke siden.

