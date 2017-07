Chris Cornells enke i sorg over Linkin Park-vokalist

Soundgarden-vokalist Chris Cornells enke, Vicky Cornell, har sendt en varm hilsen til avdøde Chester Bennington og hans enke Talinda. De to familiene sto hverandre svært nær, og dødsfallene til de to rock-stjernene har en nærmest bisarr undertone.

Linkin Park-vokalisten ble funnet død torsdag, på samme dag som hans nære venn Chris Cornell ville ha fylt 53 år. Chester Bennington ble bare 41 år gammel, og etterlater seg kone og seks barn.

«Akkurat da jeg trodde at hjertet mitt ikke kunne bli mer knust...», skriver Vicky Cornell på Twitter.

Vicky Cornell avslutter sin tweet med ordene «I love you T». Det er ikke vanskelig å tenke seg at bokstaven T er myntet på venninnen og Benningtons enke, Talinda Bennington.

NÆRE VENNER: Avdøde Chris Cornell og kona Vicky var nære venner med Chester og Talinda Bennington. Foto: Katy Winn , AP

Rettsmedisiner Brian Elias sier ifølge nyhetsbyrået AP at myndighetene etterforsker dødsfallet til Chester Bennington som et sannsynlig selvmord.

Hvis dette stemmer, har Chester Bennington gjort det samme som hans nære venn, Soundgarden-vokalist Chris Cornell. Han tok sitt liv for bare to måneder siden og ville altså fylt 53 år på dagen da Bennington angivelig også skal ha tatt sitt eget liv.

Da Chris Cornell døde den 17. mai, skrev Chester Bennington vakre minneord om sin avdøde venn der han varmt fortalte hva Cornell hadde betydd for han.

Til overmål var det Chester Bennington som sang Leonard Cohens «Hallelujah» i begravelsen til Chris Cornell i slutten av mai. Et lydopptak fra denne fremføringen er lagt ut på YouTube og kan høres HER!

DØDE SELV: Den 26. mai sang Linkin Park-vokalist Chester Bennington i Chris Cornells begravelse. I går døde han selv - på dagen da Cornell ville ha fylt 53 år. Foto: Chris Pizzello , AP

Bandet Linkin Park består av seks medlemmer. Band-kollega Mike Shinoda skriver på Twitter at han er sjokkert og knust, men at nyheten stemmer.

Bandets bassist, Dave Farrell, er også rystet over vennen og kollegaens brå bortgang.

På sosiale medier har Linkin Park foreløpig kun postet et bilde av Chester Bennington. Der er han avbildet på scenen foran tusenvis av fans som holder tente lightere og mobiltelefoner.

Bandet kom med sitt debutalbum i år 2000 under tittelen «Hybrid Theory». Albumet solgte 30 millioner eksemplarer og omtales som det mest suksessfulle debutalbumet i det 21 århundre.

De har fått en rekke utmerkelser for musikken sin, blant annet flere Grammy-priser.

Like før klokken 18.00 norsk tid torsdag, bare drøyt to og en halv time før dødsfallet ble kjent, la bandet ut en helt fersk musikkvideo til låten «Talking to Myself», som er på det siste albumet «One More Light». Albumet ble utgitt i mai i år.

Var på turné

Linkin Park var for tiden på verdensturné. Turneen startet i mai og skulle avsluttes i Japan i november. De var akkurat ferdig med Europa-delen av turneen, og skulle fortsette turneen i USA den 27. juli, hvor de skulle spille konsert i Massachusetts.

Med på turneen «One More Light Tour» har Linkin Park med den amerikanske rapperen Machine Gun Kelly, det japanske rock-bandet One Ok Rock og Snoop Dogg som gjesteartister.

Machine Gun Kelly - som gjorde seg bemerket ved å røyke cannabis fra scenen under Slottsfjellfestivalen sist helg - skrev torsdag kveld på sin Instagram-profil hvor knust han er. Han forteller at han satt i bilen med datteren sin da han fikk meldingen om Benningtons død.

En hel musikkverden har reagert med sjokk på sosiale medier etter det uventede dødsfallet til Linkin Parks vokalist, deriblant Rihanna.

Her er flere reaksjoner fra et knippe underholdningsberømtheter.