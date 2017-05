Chris Cornells enke: – Et ubeskrivelig tap

Den avdøde rockstjernens kone Vicky er knust etter 52-åringens selvmord.

Chris Cornell, vokalist i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, tok sitt eget liv etter en konsert i Detroit 17. mai.

Nå forteller hans kone om sorgen og sjokket.

– Chris' død er et ubeskrivelig tap. Det lager et tomrom i mitt hjerte som aldri vil bli fylt, sier Vicky Karayiannis via familiens advokat, i en uttalelse gjengitt i en rekke medier, blant dem PR Newswire.

– Slik alle som kjente ham vet, var Chris en hengiven pappa og ektemann. Han var min beste venn. Hans verden sirkulerte rundt familien først, og dernest, selvsagt, musikken.

KNUST: Vicky Karayiannis er i sorg over ektemannen Chris Cornell. Her er de avbildet sammen på premierefest 12. april i år. Foto: AFP

Chris Cornell var på en lengre turné med Soundgarden da tragedien inntraff.

Kona forteller at han blant annet fløy hjem på morsdagen som nylig fant sted i USA, for å være sammen med familien.

Snakket sammen like før



På 17. mai var han ifølge henne sammen med barna sine på dagtid, før han fløy til Detroit for å spille det som ble hans siste konsert.

Vicky Karayiannis forteller videre at hun snakket med ektemannen etter konserten. Hvilket vil si tett opptil dødstidspunktet.

– Jeg merket at han snakket grøtete; han var annerledes.

LENGE SAMMEN: Chris Cornell og Vicky Karayiannis var gift i 13 år og har to barn på 11 og 12 sammen. Her i 2007. Foto: REUTERS

Artisten skal da angivelig ha fortalt henne at han muligens hadde tatt en pille eller to for mye av den antidepressive medisinen han gikk på, Ativan.

Var avhengig



Dette fikk henne til å kontakte sikkerhetspersonell ved hotellet han bodde på.

– Hva som skjedde videre er uforklarlig, og jeg håper at videre medisinske undersøkelser vil gi ytterligere detaljer. Jeg vet at han elsket våre barn og han ville aldri såret dem med vilje ved å ta sitt liv.

Cornell-familiens advokat Kirk Pasich understreker at familien er skaket over insinueringer om at 52-åringen tok sitt liv med vilje og viten.

Han påpeker også at Chris Cornell hadde avhengighetsproblematikk.

– Familien mener at dersom Chris tok sitt liv, visste han ikke hva han gjorde, og at dop eller andre midler kan ha påvirket hans handlinger, sier advokaten.

Pasich påpeker videre at det finnes medisinsk litteratur som hevder at Ativan kan medføre paranoia, selvmordstanker og nedsatt dømmekraft.