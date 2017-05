Chris Cornell døde brått

Rockestjernen døde bare timer etter at han sto på scenen. Cornell ble bare 52 år.

Cornell døde i går, onsdag, i Detroit. Det opplyser agenten Brian Bumbery i en pressemelding til nyhetsbyrået AP.

Dødsfallet var uventet, og ifølge Bumbery er kona og barna i sjokk over bortgangen.

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, men familien samarbeider nå med etterforskerne for å finne ut hva som skjedde. De ber om ro i denne tunge tiden.

Cornell har to barn med kona Vicky Karayiannis, og ett barn fra et tidligere ekteskap.

2014: VG avbildet Chris Cornell på en restaurant i Miami. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

Tilbakeblikk: Christ Cornell

Den amerikanske stjernen er kjent fra bandene Audioslave og Soundgarden.

NME skriver at bare noen timer før Cornell døde, hadde han gjennomført en 20 låter lang konsert i Detroit.

52-åringen har den siste tiden vært på veiene med bandet, og Soundgarden skulle etter planen ha spilt seks konserter til i mai, blant annet to kommende helg.

Hadde planer

Cornell uttalte til Digital Spy så sent som i januar at han jobbet med et nytt Soundgarden-album.

I et intervju med Loudwire, som ble publisert for mindre enn tre uker siden, forklarte Cornell at han drømte om å dra på ny turné med Temple of the Dog.

– Det eneste hindret, er det samme som alltid – at alle alltid er travle. Men vi vil definitivt gjøre det, sa han.

De andre medlemmene i Temple of the Dog er Matt Cameron fra Soundgarden, Jeff Ament fra Pearl Jam, samt Stone Gossard og Mike McCready.

MED KONA: Chris Cornell og kona Vicky Karayiannis på «Promise»-premiere i Hollywood 12. april i år. Foto: AFP

Onsdag kveld norsk tid ble det postet en video på Cornells offisielle Facebook-side, men det er uvisst om det er ham selv ellerandre som styrer siden.

Siden Cornell sluttet i Audioslave i 2007, har han fokusert på solokarriere. I mars i år lanserte han filmmusikklåten «Promise».

Besøkte Norge



En av de første låtene Cornell ga ut etter bruddet var Bond-låten til «Casino Royale» – «You Know My Name». I 2007 gjestet han for øvrig Quart-festivalen i Norge, en festival han besøkte flere ganger.

«Vokalmessig finnes det for tiden ingen andre guder enn Chris Cornell», skrev VGs anmelder Stein Østbø etter å ha hørt Cornell på festivalen. Cornell fikk terningkast fem for innsatsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ QUART: Chris Cornell med Audioslave i Kristiansand i 2005. Foto: ESPEN BRAATA

Østbø konkluderte med at «med en så gyllen fortid i Soundgarden og Audioslave som bakteppe – og det faktum at han er verdens fremste hardrockvokalist – kan han ennå varme selv Quartens våteste og kaldeste publikum noensinne».

«Kraften og malmen i vokalen er helt unik, og det var ingen som savnet Scott Weiland og Velvet Revolver – som måtte avlyse – når Cornell og hans band satte i gang sitt hardrockmonster», skrev anmelderen.

Christopher John Boyle, som han opprinnelig heter, ble født i Seattle, men er av irsk og skotsk avstamning. Han omtales som en av banebryterne innen grunge.

Cornell har vært nominert til en rekke Grammy-priser, men bare vunnet to. Begge kom i 1995 da han var med i Soundgarden – da vant de for beste metal og beste hard rock, for henholdsvis «Spoonman» og «Black Hole Sun».

Sammen med kona drev drev Cornell en veldedig organisasjon for vanskeligstilte barn.

I 2009 ble det spekulert på om Cornell var en muligerstatter for Led Zeppelin-vokalist Robert Plant i forbindelse med at Led Zeppelin planla et nytt album og påfølgende turné.

En rekke kjendiser har uttrykt sin sorg på Twitter, blant dem filmstjernen Eliah Wood: